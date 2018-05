'무노조 경영' 삼성전자에 첫 노조 설립

'무노조 경영' 기조를 이어왔던 삼성전자[005930]에 처음으로 노동조합이 설립된 것으로 31일 확인됐다.



이날 재계 관계자들에 따르면 고용노동부 중부 지방 고용노동청 안양지청이 지난 2월 삼성전자 소속 사무직 직원 2명이 낸 노조 설립 신고를 받아들여 인가했다.



이후 삼성전자는 해당 사안을 3월에 통보받았다.



삼성전자 관계자는 이날 연합뉴스와의 통화에서 "3월에 고용노동부로부터 노조 설립 통보서를 등기로 수령했다"고 밝혔다.



삼성전자에도 노조가 생기면서 삼성그룹 계열사에서 노조가 설립된 곳은 총 9곳으로 늘어났다.



현재 삼성그룹 내 노조가 있는 계열사는 삼성전자 외에도 ▲ 삼성생명[032830] ▲ 삼성증권[016360] ▲ 삼성물산[028260] 에버랜드 ▲ 삼성전자 서비스지회 ▲ 삼성SDI[006400] ▲ 삼성엔지니어링[028050] ▲ 에스원[012750] ▲ 삼성웰스토리 등이다.

