"울산도 공공기관장 인사청문회 도입 필요하다"

부산시가 공공기관장 임명에 대한 인사청문회 도입에 합의한 데 이어 울산에서도 이를 도입해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.



울산시민연대는 9일 '인사청문회 실시로 울산 행정개혁과 혁신을 위한 과감한 첫 삽 떠야'라는 제목으로 입장문을 내고 인사청문회 도입을 촉구했다.

▲ 울산시청 전경. ⓒ울산시

시민연대는 "송철호 시장 취임 후 한 달여가 지나면서 조직 및 인사운용과 관련한 조례 제·개정에 이어 실질적 인사 작업이 진행 중이다"며 "그간 역량과 자질에 상관없이 보은인사 등의 비판을 받아왔던 지방공공기관장 인사문제를 일정 정도 해소할 인사청문회를 과감히 도입해 행정개혁과 혁신을 위한 방안을 확인하는 자리로까지 나아가야 한다"고 밝혔다.



이어 "선거기간 송철호 시장이 수용한 의제이자 시의회 출범 후 공공연하게 거론됐던 인사청문회의 필요성은 두말할 것도 없다. 특·광역시 중 울산과 부산에만 없었던 이 제도가 부산에서 시행하기로 부산시와 시의회 간 전격적 합의가 이뤄지면서 이제 유일하게 울산만 미시행하는 모양새가 됐다"고 지적했다.



또한 "인사청문회로 지방공공기관장 인사가 관피아 및 보은·측근인사 등으로 왜곡되면서 쌓인 부실운영 문제 등을 해소하고 행정 개혁과 혁신 및 공무원 사회 내 건강한 긴장감을 일으킬 계기로 삼아야 한다"며 "과감한 도입을 통해 울산 행정의 혁신과 쇄신을 맡을 적임자인지 확인하고 해당 기관을 책임질 역량과 자질을 갖췄는지 검증을 거쳐 새로운 울산을 만드는 기회로 만들어야 한다"고 요구했다.



시민연대는 "시민 세금으로 움직이는 공기관의 수장을 밀실에서 결정하는 폐단을 벗어나야 할 필요성이 더 크다. 특히나 울산은 23년간 특정 정당이 지역권력을 독점하면서 쌓인 행정 및 주변 조직의 폐단과 기득권 쇄신이 필요하다"며 "인사청문회를 통해 최소한 기존 타성에 젖어있는 관료조직의 혁신과 쇄신방안을 묻고 확인하고 유일하게 인사청문회를 하지 않는 광역시라는 오명도 피해야 할 것이다"고 주장했다. 시민연대는 "송철호 시장 취임 후 한 달여가 지나면서 조직 및 인사운용과 관련한 조례 제·개정에 이어 실질적 인사 작업이 진행 중이다"며 "그간 역량과 자질에 상관없이 보은인사 등의 비판을 받아왔던 지방공공기관장 인사문제를 일정 정도 해소할 인사청문회를 과감히 도입해 행정개혁과 혁신을 위한 방안을 확인하는 자리로까지 나아가야 한다"고 밝혔다.이어 "선거기간 송철호 시장이 수용한 의제이자 시의회 출범 후 공공연하게 거론됐던 인사청문회의 필요성은 두말할 것도 없다. 특·광역시 중 울산과 부산에만 없었던 이 제도가 부산에서 시행하기로 부산시와 시의회 간 전격적 합의가 이뤄지면서 이제 유일하게 울산만 미시행하는 모양새가 됐다"고 지적했다.또한 "인사청문회로 지방공공기관장 인사가 관피아 및 보은·측근인사 등으로 왜곡되면서 쌓인 부실운영 문제 등을 해소하고 행정 개혁과 혁신 및 공무원 사회 내 건강한 긴장감을 일으킬 계기로 삼아야 한다"며 "과감한 도입을 통해 울산 행정의 혁신과 쇄신을 맡을 적임자인지 확인하고 해당 기관을 책임질 역량과 자질을 갖췄는지 검증을 거쳐 새로운 울산을 만드는 기회로 만들어야 한다"고 요구했다.시민연대는 "시민 세금으로 움직이는 공기관의 수장을 밀실에서 결정하는 폐단을 벗어나야 할 필요성이 더 크다. 특히나 울산은 23년간 특정 정당이 지역권력을 독점하면서 쌓인 행정 및 주변 조직의 폐단과 기득권 쇄신이 필요하다"며 "인사청문회를 통해 최소한 기존 타성에 젖어있는 관료조직의 혁신과 쇄신방안을 묻고 확인하고 유일하게 인사청문회를 하지 않는 광역시라는 오명도 피해야 할 것이다"고 주장했다. bsnews3@pressian.co 다른 글 보기 ▶ 관련기사 · 부산 공공기관장 대폭 물갈이...인사검증 절차 도입 · 부산 공공기관장 인사청문 실무협의회 구성 완료 · 오거돈·박인영, 공공기관장 인사청문회 도입 합의안 도출 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.