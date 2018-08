문재인, '안보리'와 '센토사' 사이서 돌파구 열어야

현재까지 120여 개국이 찬성한 가운데, 53개국이 서명을 마친 상태이다. 실제 핵을 보유하거나 배치하고 있다고 추정되는 국가들은 대부분 불참하였고, 한국과 일본 등 30여 개국은 기회주의적으로 기권하였으며, 놀라운 것은 핵무기 개발로 선진제국으로부터 집중적으로 비난을 받아온 북한이 핵무기금지 조약의 찬성을 주도해온 사실이다. 그런데 이를 거부한 미국 등 강대국이 오히려 조약의 찬성에 적극적으로 참여하였던 북한을 안보리 상임이사국이라는 이름으로 보복적 제재를 시행하는 역설과 모순이 진행되는 것이 오늘날 국제정치의 현실이다.



유엔 조직 내에서 또 다른 역설과 모순이 진행되고 있다.



북한의 제6차 핵실험에 대한 보복 조치로 미국이 주도하여 대북 원유 및 정유 제품의 공급에 대한 제한조치, 북한 해외노동자의 24개월 내 전원 송환조치, 북한의 수출입금지 품목의 확대(무역 규모의 8~90% 수준), 해상차단 및 검색에 대한 조치 강화 등 실제로 '저강도 전쟁' 수준의 제재를 2017년 12월 22일 안보리 제2397호로 결의하였다.



반면에 사무총장 산하에 있는 OCHA(인도주의사무국)은 수년 전부터 평양에 주재원을 두고 북한의 식량·건강·질병 및 장애 등 인도적 사항에 대한 실태를 정밀하게 조사하였고, 실무책임자인 마크 로우콕 사무차장이 지난 6월 9일~12일간 평양을 방문하여 향후 지원계획을 협의하면서 국제사회에 지원을 호소하는 기자회견을 하였다. 이에 대한 상세한 사항은 7월 16일 자로 '다른백년 아젠다'에서 소개된 바 있다.(☞관련 기사 :



북한 주민의 40%가 넘는 1000만 명 이상이 영양실조와 질병, 그리고 장애로 고통 받는 가운데, 미 행정부는 여전히 유엔 안보리의 결의라는 미명 하에 인도주의적 원조도 할 수 없도록 북한에 대해 목조르기 식 봉쇄 조치를 양보 없이 강행하고 있다. 정말 한심한 것은 민족의 당사자인 남한 당국이 안보리 결의를 눈치 보느라, OCHA에서 할당한 지원금 800만 원의 송금을 보류하고 있었다는 사실이다.



북한 동포에 대한 인도적 지원은 유엔의 OCHA조직에 의존하여 진행할 사항이 아니라, 오히려 남한 당국과 시민사회가 주도하여 국제사회의 결의와 비난을 무릎 쓰고라도 대대적인 식량과 의약품을 지원하는 한편 대규모 의료봉사단을 조직하고 파견하여 북한의 의료 체계를 지원하고 보완해야 할 사안이었다. 이는 진작이 배달의 민족 역사와 이름으로 세계만방에 알리면서 당당하고 떳떳하게 진행했어야 동포애적 협력사업이다. 세계시민들은 '문제아 트럼프'보다 '모범생 문재인'을 더 열렬히 응원하고 지원한다고 확신한다. 그럼에도 불구하고 위에 언급한 로우콕 사무처장의 평양 기자회견과 호소문조차 당일 남한 주류언론에는 단 한 줄도 소개되지 않았다. 통일을 외쳐온 우리들 모두 가슴에 손을 얹고 생각해 볼 일이다.



그러한 와중에서도 4월 27일 판문점과 6월 12일 싱가포르에서 정상 간 회담과 선언이 이루어졌다. 특히 지난해에는 전쟁 직전의 험악한 말 폭탄과 위협을 주고받은 북미 당사자들이 극적으로 합의한 '센토사 성명'은 우리에게 한반도 미래에 대한 희망과 비전을 제공하기에 충분하였다. 구체적인 실천의 내용과 이행 과정에 합의가 없다는 비판에도 불구하고 가까운 장래에 평화협정에 이루어지고 북미 간 국교가 정상화 된다면 인류의 역사에 남을 대사건이다.



사실 '센토사 성명'의 내용은 매우 단순하고 명쾌하다. 양국 간 새로운 관계를 수립하고 한반도의 평화체제를 정착하기 위하여 양국은 전쟁 행위를 극복하고 후속 협상을 통하여 대화를 지속하는 가운데, 북한은 한반도의 비핵화(북한의 비핵화가 아닌)에 대한 노력을 약속하며 한국전쟁의 포로와 유해를 즉각 송환한다는 합의를 이룬 것이다.



이에 필자는 새로운 관계를 위하여 포괄적 합의와 신뢰를 구축하고 평화체제와 양국의 정상화를 위하여 북한이 주장해온 단계적 동시적 조치를 미국이 승인하고 이를 신속하게 이행한다는 약속을 만천하에 공포한 것으로 해석한다.



북한은 정상회담 전에 우호적 분위기 조성을 위하여 풍계리 핵실험장을 완전히 폭파하였으며, 회담 이후 신속히 전쟁실종자 유해를 송환하였으며 미사일 발사장치대의 순차적 해체를 진행하는 등 회담의 합의 사항을 성실히 이행하고 있다.



여기서 북한의 비핵화라는 과정과 한반도 평화체제 구축이라는 두 개의 쌍비적 주제가 갖는 성격이 전혀 다르다는 것을 지적해야 한다.



우선 북한의 핵무장은 어떤 경우에서도 상대방에게 먼저 사용할 수 없는 자기방어적 성격을 지닌다. 북미 간 핵무기의 용량과 군사력의 규모는 비교가 의미가 없을 만큼 큰 격차의 비대칭적인 상황에서, 북한이 핵무기를 선제적으로 사용한다는 것은 무모한 자살행위이며 북한 지도부가 누구보다도 이를 확실하게 인지하고 있을 것이다. 달리 말해 북한의 핵무장은 군사적으로는 순수한 자위적 방어 무기체계(MAD, Massive Assured Destruction)이며 정치외교적으로는 강력한 협상의 자산일 뿐이다.



이에 반하여 미국이 종잇장으로 약속하는 평화협정은 언제라도 묵살하고 원점으로 돌아갈 수 있는 매우 취약하고 위험한 함정적 성격을 지닌다. 더구나 푸틴 러시아 대통령이 확실하게 지적하였듯이 소련연방 붕괴 이후 미국은 국제사회의 약속을 단 한 번도 제대로 지킨 적이 없다. 통독 과정에서 약속한 나토체제의 동결, 리비아와 이라크의 불법적 침공, 파리 기후협약의 탈퇴, 이란 핵 개발 방지를 위한 JCPOA의 파기, WTO 무역체계의 일방적 묵살 등 최근 미국이 보인 패악은 끝이 없는 지경이다. 더구나 자신의 정치적 위상이 매우 불안정한 상태에서 민주당은 물론 공화당과 미국 주류사회조차 동의하지 않는 트럼프의 대북정책은 향후 미국 정치의 향배에 따라 어떤 방향으로 흐를지 아무도 예측하기 어려운 상황이다.



이러한 맥락 위에 북한이 자신들의 안위와 주권을 위하여 미국행정부에 확실한 '행동 대 행동의 원칙'과 '단계적이고 동시적인 조치'를 요구하며 대응하는 것은 너무나 자연스러운 일이다.



이러한 북한의 요구에 대하여 미국 측은 주류언론과 네오콘 등을 동원하여 온갖 여론을 조작하며 북한에게 일방적 이행을 강요하고 협박을 가하고 있는 형세이다. 현재 국면에서 우리는 특별히 현재 미국 대통령의 안보 보좌관으로 있는 '존 볼턴'을 예의 주목해야 한다.



2002년 국무부 차관보였던 켈리가 평양 방문 시, 조작이 의심스러운 여러 사진을 증거로 제시하며 당시 북한이 우라늄 농축을 시도하고 있다는 항의에 대하여, 북한 조선인민 공화국은 국가의 자위를 위해서라면 우라늄을 농축할 수 있다(entitled to do so)고 반발한 사실이 있다. 물론 현재에도 북한은 당시까지 농축한 사실이 없었음을 분명히 하고 있다. 이런 정황에서 당시 국무부 정무차관보였던 '볼턴'이 리비아에 적용했던 CVID를 들먹이며 북한 핵에 대한 원칙으로 내세웠고, 이에 반발하여 북한은 NPT를 탈퇴하고 판도라 상자를 열듯이 핵개발에 진입하고 만다. 한국전쟁 이후 자존심 하나로 버텨 온 북한 당국으로서는 도무지 수용할 수 없는 조건이었기 때문이다.



악연은 계속된다. 노무현 대통령 취임 4년 차였던 2006년, 북한은 대치적 상황의 변화를 위하여 미국에 평화협상과 양국 간의 정상화를 요구하는 외교적 수단으로 첫 번째 핵실험이라는 신호를 보냈다. 이에 대하여, 미국은 북한이 희망하는 대화와 외교로 대응하기는커녕, 자신의 안마당 격인 유엔 안보리를 통하여 외교적 경제적 제재인 1718호를 결의한다. 이때 상황을 주도한 인물 역시 당시 미국의 유엔 대사였던 '볼턴'이다. 불행한 유년 시절에 형성된 심리적 결함을 갖고 있다는 '볼턴'은 북한에 대해 확고하고 불변하는 하나의 원칙을 고수하고 있다. 철저하게 의심하고 끝까지 파헤쳐라!



북미 정상이 센토사에서 합의한 내용과 무관하게, 유엔의 안보리 결의 2397호를 내세워 '볼턴'은 그의 신조에 따라 북한을 철저하게 압박하여 일방적인 굴복을 강요하는 한편 동아시아에서 중국의 위상과 영향력을 차단하고자 부단히 시도하는 것으로 판단된다.



북미 정상회담 이후 유엔 제재의 내용을 점차 완화하고, 종국에는 해지하여 북한을 국제 사회의 일원으로 받아들이자는 국제사회의 일반적 여론과 이를 반영하는 중러의 제재 완화 제안을 철저히 묵살하고, 미국 측이 사소한 문제를 확대하고 없는 사실마저 조작해 가면서 대북제재를 강화하고 강요하는 배경의 핵심 인사에는 '볼턴'과 그의 성실한 충복인 헤일리 현 유엔대사가 버티고 있다. 다른백년은 8월 1일 자 글로벌 리서치 유엔 특파원 칼럼을 통해 고발한 바 있다.(☞관련 기사 :



북미 간 생산적 대화의 진행이 어려움에 봉착된 현재, '볼턴'을 계속 안보보좌관으로 끌어안고 있는 트럼프 대통령의 진심과 판단이 무엇이지 확실하지 않다. 장사꾼적인 감각과 기질로 벌이는 양동작전 수준의 전술인지, 오는 11월에 있을 중간 선거의 승부수로 극적인 효과를 노리는 연출의 과정인지, 위에 언급하였듯이 북한을 굴복시키고 중국을 봉쇄하려는 전략적 포석인지, 자신이 결국 미국 내 보수집단에게 완전히 포위를 당한 수준인지, 가늠하고 미리 예단하기가 쉽지 않은 상황이다.



문제는 시간이 많지 않다는 점에 있다. 9월 북한 정권수립 70주년과 11월 미국의 중간선거 사이에 종전 선언 또는 이에 준하는 획기적인 진전이 이루어지지 않으면, 북미는 다시 험악한 대결과 전쟁 위협을 되풀이하는 상황으로 돌아갈 위험이 크다.



조만간, 문재인 정부는 센토사 북미 정상 간 합의의 단계적 이행과 북한의 굴복을 강요하는 안보리 제재 사이에서 새롭게 상황을 주도하는 돌파구를 모색하여야 한다. 그것이 판문점 선언의 정신이자 이행이다.



한 걸음 더 들어가면, 배후(背後)인 미국의 패권놀이를 정당화하는 수단이자 통로인 유엔안보리를 무력화하고 이를 대체하는 새로운 국제평화 위원회를 유엔 내에 구상하고 제안할 시점이다. 현재의 미국은 예전처럼 세계질서를 지켜주던 미국이 아니다. 국제평화 위원회를 유엔 내에 구상하고 제안할 시점이다. 현재의 미국은 예전처럼 세계질서를 지켜주던 미국이 아니다.

▶ [다른백년 칼럼] 연재 더보기

