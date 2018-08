오거돈 "민족 공동 번영으로 가는 길, 부산에서"

제73주년 광복절 및 정부수립 70주년을 맞아 부산지역에서 다채로운 행사가 열렸다.



15일 오전 10시 부산시민회관 대극장에서 독립유공자와 유족, 시민, 주요 기관장 등 1600여 명이 참석한 가운데 광복절 경축식이 열렸다.



시민회관에 모인 시민들은 부산지역의 독립운동가에 대한 감사와 존경을 표현한 기념영상물을 감상하고 한인애국단 제1호 이봉창 의사의 의거를 극화한 뮤지컬 '독립운동가 이봉창 의사' 등 다양한 경축공연이 펼쳐졌다.

▲ 15일 오전 9시 부산 충렬사를 참배하고 있는 오거돈 부산시장. ⓒ프레시안

이날 오거돈 시장은 "부산은 일본과 가장 가까운 지리적 특성상 일제의 수탈과 횡포가 가장 극심했던 지역이다. 그러나 그만큼 항일독립운동도 어느 곳보다 뜨겁고 치열했다"며 "아무리 오랜 세월이 흘러도 우리가 발 딛고 선 이 나라가 어떤 피땀과 헌신 위에 세워진 나라인지 결코 잊어서는 안 된다"고 경축사를 전했다.



이어 "부산은 지금 다시 없을 도시 발전의 기회를 맞고 있다. 한반도의 비핵화와 민족 공동번영, 통일로 향하는 새로운 길이 부산을 향해 다가오고 있다"며 "문재인 대통령이 제안한 '나인 브리지' 사업 중 6개가 부산이 중심이다. 선열들이 전 민족적인 항일독립운동을 통해 조국 광복을 이루셨듯이 발전에 도움이 된다면 그 어떤 의견도 받아들이는 시민대통합의 용광로 시정을 만들겠다"고 다짐했다.



앞서 오거돈 시장과 박인영 부산시의회 의장, 김석준 부산시교육감, 정명희 북구청장 등 주요 기관장들과 보훈단체장 등 40여 명은 부산 충렬사를 참배하기도 했다.



또한 이날 광복절 경축식에 이어 낮 12시에는 부산 용두산공원 '시민의 종' 종각에서 오거돈 시장을 비롯한 독립유공자 등 30여 명이 총 33회 경축 타종식을 가질 계획이다.



이외에도 부산시와 구·군에서는 광복절을 맞아 나라사랑 태극기 달기 운동과 대한민국 임시정부 사진전 등 다양한 행사를 마련한 바 있다.



