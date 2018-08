文대통령, 통계청장 등 6개 차관급 인사 단행

문재인 대통령은 26일 환경부 차관에 박천규(54·행정고시 34회) 환경부 기획조정실장, 해양수산부 차관에 김양수(50·행시 34회) 해수부 기획조정실장을 각각 임명했다.



또 과학기술정보통신부 2차관에 민원기(55·행시 31회) 경제협력개발기구(OECD) 디지털경제정책위원회 의장을 발탁했다.



통계청장에는 강신욱(52) 한국보건사회연구원 선임연구위원을, 기상청장에 김종석(60·공군사관학교 30기) 경북대 천문대기학과 객원교수를, 소청심사위원회 위원장에 박제국(56·행시 31회) 인사혁신처 차장을 각각 임명했다.



문 대통령은 이날 이 같은 내용의 차관급 6명에 대한 인사를 단행했다고 김의겸 청와대 대변인이 브리핑에서 발표했다.



박천규 신임 환경부 차관은 전남 구례 출신으로, 광주 동신고와 연세대 행정학과를 졸업하고 미국 위스콘신대에서 정책학 석사를 취득했으며, 환경부 국제협력관과 대변인, 자연보전국장 등을 역임했다.'



전북 고창 출신의 김양수 신임 해수부 차관은 전주 상산고와 고려대 사학과를 졸업한 뒤 미국 워싱턴주립대에서 해양정책학 석사를, 인천대에서 물류학 박사학위를 각각 받았다. 해수부 해양산업정책관, 대변인, 해양정책실장을 지냈다.



서울 출신의 민원기 신임 과학기술정보통신부 2차관은 관악고와 연세대 사학과를 졸업하고 서울대 행정대학원에서 행정학 석사학위를 받고 미래창조과학부 대변인과 기획조정실장, 국제전기통신연합(ITU) 전권회의 의장 등을 역임했다.



역시 서울 출신의 강신욱 신임 통계청장은 숭실고와 서울대 경제학과를 졸업하고 서울대에서 경제학 석·박사학위를 취득한 뒤 한국보건사회연구원 사회보장연구실장, 기초보장연구실장, 소득보장정책연구실장 등을 지냈다.



김종석 신임 기상청장은 경북 영덕 출신으로, 경북 영해고와 공군사관학교를 졸업하고 영남대에서 환경공학 석사학위를 받았다. 국방부 국방정보본부 지형기상정책과장과 공군본부 공군기상단장, 한국기상산업기술원장을 지냈다.



박제국 소청심사위원장은 부산 출신으로, 부산 금성고와 고려대 법학과를 졸업하고 미국 예일대에서 경제학 석사학위를 취득했다. 행정안전부 인사기획관과 행정자치부 전자정부국장, 충북 행정부지사 등을 지낸 바 있다.

