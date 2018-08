미국 플로리다 주의 잭슨빌에서 26일(현지시간) 총격 사건이 발생해 다수의 사상자가 발생했다고 현지 언론들이 전했다.

이날 총격 사건은 잭슨빌의 한 쇼핑몰 내의 식당에서 발생했다고 현지의 한 언론이 전했다.

그러나 마이애미 헤럴드는 비디오 게임 토너먼트에서 총격이 발생했으며 4명이 숨지고 11명이 다쳤다고 보도했다.

현지 보안관 측은 트위터를 통해 "많은 사상자가 발생했고, 다수는 이송됐다"고 밝혔다.

그러면서 용의자 1명이 현장에서 사망했으며, 다른 추가 용의자가 있는지는 확실하지 않다고 설명했다.

