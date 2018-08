이재명 "뉴딜도 7년 걸렸다...소득주도성장 지킬 것"

이재명 경기도지사가 "문재인정부의 소득주도성장, 절대 포기하면 안된다"고 소득주도성장에 대한 보수 정당과 보수 언론의 공세에 대해 반박했다.

이 지사는 28일 밤 자신의 페이스북에 글을 올리고 "약 90년 전, 대공황이 미국을 덮쳤을 때 루즈벨트는 불황 타개 처방으로 '뉴딜'이라는 전례 없는 정책을 추진했다. 미국의 상징이었던 자유시장경제와 완전히 결이 다른 혁신정책이었고, 기득권의 거센 반발이 있었지만 결국 미국 50년 호황의 토대가 되었다"고 했다.

이 지사는 "뉴딜의 핵심은 독점과 카르텔을 해체해 공정경쟁 질서를 회복하고, 노동권 강화로 임금상승과 노동자의 몫을 늘려 중산층을 양성하고, 증세로 일자리와 복지정책을 도입하는 것이었다"며 "노동자를 포함한 국민의 수입이 늘어나니 소비가 늘고, 그에 따라 기업 활동이 왕성해지니, 일자리와 세수가 늘어 복지도 늘어나는 선순환이 시작되었다"고 했다.

이 지사는 이어 "소수 대기업의 과다한 이익독점, 투자할 돈은 많지만 투자할 곳이 없고, 자본이 한쪽에 몰려 흐름이 멈춰가고, 자유와 경쟁의 이름으로 횡포와 약탈이 일상화된 오늘날 소득주도성장은 뉴딜 정책의 현대판"이라고 주장했다.

이 지사는 "뉴딜 정책도 7년에 걸쳐 추진됐는데, 소득주도성장 정책은 이제 시작이다. 경제의 근본적 구조를 혁신하는 일이 하루 아침에 가능하겠느냐"라며 "지금은 성급하게 평가하고 비난하며 포기할 때가 아니라, 더욱 단단히 기초를 다질 때"라고 주장했다.

이 지사는 "문재인 정부의 소득주도성장 정책을 좌초시키려는 적폐 세력에 맞서야 한다. 경제실패를 통해 귀환을 노리는 기득권의 공격을 반드시 막아내야 한다"며 "문재인정부의 소득주도성장정책 관철 노력을 적극 지지하며 경기도민과 함께 지켜내겠다"고 했다. 이 기사의 구독료를 내고 싶습니다 ₩3,000 ₩5,000 ₩10,000 ₩30,000 ₩50,000 +1,000원 추가 +10,000원 추가 원 결제하기 매번 결제가 번거롭다면 CMS정기후원하기 일부 인터넷 환경에서는 결제가 원활히 진행되지 않을 수 있습니다.

국민은행 343601-04-082252 [예금주 프레시안협동조합(후원금)]으로 계좌이체도 가능합니다. 이명선 기자 overview@pressian.com 구독하기 최근 글 보기 방송국과 길거리에서 아나운서로 일하다, 지금은 '언론 협동조합 프레시안 기자' 명함 들고 다닙니다. NAVER 에서 이명선 기자 를 구독·응원하세요 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.