文대통령 지지율 53%로 추가 하락

31일 여론조사기관 '한국갤럽'에 따르면, 문 대통령의 직무 긍정률은 또다시 최저치를 경신했다. 문 대통령에 대한 긍정 평가는 지방선거 때인 6월 2주차에 79%를 기록했으나, 이후 매주 2~4%포인트씩 꾸준히 하락해 8월 들어서는 50%대로 떨어졌다.



반면 부정 평가는 38%로, 전주 대비 5%포인트 상승했다. 부정 평가율은 6월 2주 12%에 불과했으나 7월들어 20%대, 8월에는 30%대에 접어들었고 이제 40%를 바라보는 숫자를 보이고 있다.



정당 지지도는 더불어민주당 40%, 자유한국당·정의당 12% 바른미래당 7%, 민주평화당 1% 순으로 집계됐다. 민주당, 정의당은 전주 대비 각각 2%포인트, 3포인트 하락한 반면, 한국당과 바른미래당은 1%~2%포인트씩 상승했다. 민주당은 전당대회를 통해 새 지도부가 출범했음에도 불구하고 하락세를 반전시키는 데 효과를 보지 못하고 있는 양상이다.



지지율 하락에는 문재인 정부 경제정책 논란이 영향을 미친 것으로 보인다. 문 대통령에 대한 부정 평가자들에게 이유를 물어보니 '경제·민생 문제 해결 부족'을 이유로 든 이들이 41%로 가장 많았고, 별도로 '최저임금 인상'이 9%, '일자리 문제'가 4%였다. '친북 성향'이란 응답은 10%, '과거사·보복 정치', '독단적', '과도한 복지' 등의 응답도 각 4%를 기록했다.



갤럽이 대통령 지지율과는 별도 항목으로 조사한, 문재인 정부 1년 4개월의 분야별 정책 평가 여론조사에서도 경제·일자리 영역은 부정적 평가가 50%를 넘는 것으로 조사됐다.



질문 항목은 '귀하는 현 정부가 경제, 고용노동, 복지, 교육, 대북, 외교 정책과 공직자 인사 등을 잘하고 있다고 보느냐, 잘못하고 있다고 보느냐'였다. 대북정책에 대해서는 58%, 외교정책 55%, 복지정책 52%가 '잘 하고 있다'고 긍정 평가했으나, 거꾸로 경제정책은 53%가 '잘못하고 있다'고 했고 고용노동 영역도 51%가 부정적으로 응답했다.





갤럽이 자체 시행한 이번 조사는 지난 28~30일 전국 유무선전화 무작위걸기(RDD) 표본프레임에서 추출한 전국 성인남녀 1000명을 대상으로 전화조사원 면접 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 13%였다. 통계보정 기법 및 상세 설문문항 등은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

