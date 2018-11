"트럼프, 미중 무역합의안 작성 지시…월말 시진핑과 타결 추진"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 말 시진핑(習近平) 중국 국가주석과의 정상회담에서 무역 합의에 이르기를 바라며 이를 위한 초안 작성을 장관들에게 지시했다고 블룸버그 통신이 소식통들을 인용해 2일 보도했다.

이 사안을 잘 아는 소식통 4명은 트럼프 대통령이 이달 30일부터 내달 1일까지 아르헨티나에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의 기간에 진행될 시 주석과의 회동에서 합의에 도달하는 데 관심을 두고 있다고 전했다.

익명을 요구한 이들 소식통은 트럼프 대통령이 무역전쟁의 '정전' 신호를 보낼 합의 초안을 작성하도록 핵심 장관들에게 지시했으며 실무 차원에서 가능한 조항들의 작성을 시작하도록 했다고 설명했다.

여러 부처와 기관이 초안 작성에 관여하는 것으로 전해졌다.

소식통들은 트럼프 대통령이 1일(현지시간) 시 주석과 전화통화를 한 이후 중국과의 합의가 가능한 조항들에 대한 초안 작성이 급물살을 탔다고 전했다.

이날 트럼프 대통령은 시 주석과 무역 대화를 앞두고 의견을 교환했다. 트럼프 대통령은 이후 트위터를 통해 "논의가 좋게 진행됐다"고 밝혔고 이날 늦게 선거 유세에서도 "그들(중국)은 협상 타결을 원한다"고 말했다.

소식통 한 명은 어떤 합의 초안이든 난제는 미국이 중국에 강력한 경고를 보내고 있는 지식재산권 절도가 될 것이라고 말했다.

트럼프 대통령이 중국이 그간 수용을 거부해온 미국의 요구안들을 완화할 것인지에 대해서는 알려지지 않았다고 블룸버그는 덧붙였다.

앞서 래리 커들로 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장도 이날 한 행사에서 취재진을 만나 시 주석이 중국 상하이에서 열리는 무역 콘퍼런스에서 연설하며 무역과 관련해 '작은 화해(a little thaw)'가 있을 가능성을 언급했다.

중국 정부에 따르면 시 주석은 상하이에서 이달 5일부터 10일까지 열리는 제1회 중국국제수입박람회(CIIE)에 참석할 예정이다.

미국은 현재 2천500억달러(약 282조원) 규모의 중국 제품에 고율 관세를 부과하고 있으며 중국과의 협상이 타결되지 않으면 2천670억달러(약 301조원) 규모에 추가 관세를 부과해 사실상 중국산 수입품 전체로 관세를 확대하겠다고 공언해 왔다.

미국이 단계별로 관세를 부과하고 중국이 보복 관세로 대응하는 동안 양국 고위 관료들이 만나 협상을 벌였으나 성과를 내지 못했다.

다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.