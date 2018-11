靑 "리선권 발언, 文대통령 받은 환대 훼손할 정도 아냐"

한국당 "리선권 발언, 남북 갑을관계 증거" vs. 민주당 "곁가지일뿐"

자유한국당이 리선권 북한 조국평화통일위원장에게 '막말 논란'을 잇따라 제기하자, 청와대는 "문재인 대통령이 평양에 갔을 때 받았던 환대를 훼손하는 정도는 아니다"라고 선을 그었다.



김의겸 청와대 대변인은 5일 리선권 위원장의 '배 나온 사람' 발언에 대한 질문을 받고 "말이라는 게 앞뒤의 맥락을 잘라버리면 그 의미가 전혀 다르게 해석되기도 한다. 칭찬이 비난이 되기도 하고, 비난이 칭찬으로 바뀔 수도 있다"고 말했다.



김의겸 대변인은 "리선권 위원장의 발언 내용의 사실 관계가 현재로서는 밝혀지지 않은 상태"라며 "설사 남쪽의 예법이나 문화와 조금 다르다 할지라도, 문재인 대통령이 평양에 갔을 때 받았던 그 엄청난 환대에 비하면 그 환대를 훼손하는 정도는 아니라고 생각한다"고 선을 그었다.



지난 10월 5일 리선권 조국평화통일위원장이 10.4선언 11주년 기념식 참석을 위해 방북한 더불어민주당 김태년 정책위원회의장에게 "배 나온 사람한테 예산을 맡기면 안 된다"고 농담한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 리선권 위원장이 '나도 배가 나왔다'라는 취지로 덧붙여 참석자들은 웃어넘겼다고 한다.



리선권 위원장의 '농담'이 논란이 된 것은 이번이 세 번째이다. 리선권 위원장은 지난 9월 평양 정상회담 당시 남한 대기업 총수들에게 "냉면이 목구멍에 넘어가냐"라고 말했다. 지난 10월에는 시계 고장으로 회담장에 2∼3분 늦게 나타난 조명균 통일부 장관에게 "시계도 관념이 없으면 주인 닮아서 저렇게 된다"고 말한 바 있다.



자유한국당은 이를 근거로 정부와 청와대를 비판했다. 자유한국당 김병준 비상대책위원장은 5일 '배 나온 사람' 발언을 두고 "남북 사이에 주종 관계 내지는 갑을 관계가 있다는 증거"라고 주장했다. 같은 당 김성태 원내대표도 "리선권 위원장은 간이 배 밖으로 나온 것 아니냐. 진짜 배가 나온 사람이 누군지 알고 있지 않느냐"라고 했다.



반면 더불어민주당 박광온 최고위원은 "리선권 위원장의 발언들은 본질을 흐리는 이야기"라며 "한반도 평화 프로세스라는 세계사적 큰 흐름에 대해 평가하기보다는 곁가지 문제들을 갖고 자꾸 흠집을 내려하는 것은 국민의 동의를 얻기 어려울 것"이라고 반박했다.

