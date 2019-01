한국수력원자력 월성원자력본부는 21일 오전 8시 58분께 월성원전 3호기 원자로가 정지했다고 밝혔다.



월성원전 3호기는 지난 6월 11일 16차 계획예방정비에 들어갔다가 9월 5일 발전을 재개한 바 있다.



월성원자력본부 관계자는 "원자로 정지 원인을 파악하는 중이다"라고 말했다. 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.