오전 11시 4.3 재보선 투표율 13.9%

경상남도 창원시 성산구와 통영시·고성군에서 치러지는 4.3 국회의원 보궐선거 투표율이 오전 11시 13.9%를 기록했다.

중앙선거관리위원회 집계를 보면, 오전 11시 기준으로 경남 두 지역의 총 유권자 33만9675명 가운데 4만7203명이 투표에 참여해 투표율은 13.9%다. 창원 성산 지역은 12.6%가 투표했고, 통영 · 고성 지역은 15.4%가 투표했다.

국회의원 선거구 2곳과 기초의원 선거구 3곳(경북 문경시 나·라선거구, 전주시 라선거구)을 합치면 전체 투표율은 12.7%다. 2017년 4.12 보궐선거 당시 같은 시각 투표율인 9.2%보다 3.5%포인트 높다.

지난 3월 29일과 30일 이틀간 진행된 사전 투표에서 창원 성산과 통영 · 고성 지역의 사전투표율은 14.71%였다. 사전 투표율은 오후 1시 집계부터 합산 반영된다.

선관위는 이번 선거가 평일에 치러지는 보궐선거여서 투표율이 50%를 넘지 못할 가능성이 크다고 보고 있다. 개표가 빠르면 이날 밤 10∼11시쯤 당선인 윤곽이 나올 것으로 보인다.

이번 선거는 총 151개 투표소에서 오전 6시부터 오후 8시까지 진행된다.

이 기사의 구독료를 내고 싶습니다 ₩3,000 ₩5,000 ₩10,000 ₩30,000 ₩50,000 +1,000원 추가 +10,000원 추가 원 결제하기 매번 결제가 번거롭다면 CMS정기후원하기 일부 인터넷 환경에서는 결제가 원활히 진행되지 않을 수 있습니다.

국민은행 343601-04-082252 [예금주 프레시안협동조합(후원금)]으로 계좌이체도 가능합니다. 김윤나영 기자 dongglmoon@pressian.com 구독하기 최근 글 보기 기획팀에서 노동 분야를 담당하며 전자산업 직업병 문제 등을 다뤘다. 이후 환자 인권, 의료 영리화 등 보건의료 분야 기사를 주로 쓰다가 2015년 5월부터 정치팀에서 일하고 있다. NAVER 에서 김윤나영 기자 를 구독·응원하세요 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.