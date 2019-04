이팔성 "MB에 도움 기대하고 지원…금융기관장 얘기했다"

이명박 전 대통령에게 거액의 뇌물을 건넨 것으로 알려진 이팔성 전 우리금융지주 회장이 5일 "이 전 대통령의 도움을 기대하고 자금을 지원했다"는 취지로 증언했다.



이 전 회장은 이날 서울고법 형사1부(정준영 부장판사) 심리로 열린 이 전 대통령의 항소심 공판에 증인으로 나와 자금 지원 경위 등을 증언했다.



그는 이 전 대통령의 변호인이 자금 지원 계기가 무엇이냐고 묻자 "가깝게 계신 분이 큰일을 하게 돼서 돕고 싶은 마음이 있었고, 잘 계시면 제가 도움받을 것이라고도 생각했다"고 답했다.



이 전 회장은 2007년∼2011년 이상득 전 의원이나 이 전 대통령 사위인 이상주 변호사 편에 현금 22억5천만원을 건네고 이 전 대통령 등에게 1천230만원어치 양복도 제공한 것으로 조사됐다.



1심 재판부는 이 전 회장이 작성한 비망록을 토대로 이 가운데 19억원과 1천230만원 상당의 의류 제공을 유죄로 인정했다.



이 전 회장은 이날 변호인이 "당신이 대선 공로자이기 때문에 응분의 대가를 요구할 수 있다고 생각했던 것이냐"고 묻자 "그 당시엔 당내 경선이라든지 대선에 돈이 필요하기 때문에 도움을 드리려고 그랬지, 제 자리를 챙겨야겠다는 마음이 있었던 건 아니다"라고 말했다.



그러나 이 전 회장의 비망록엔 이 전 대통령에게 인사 청탁을 했다는 내용 등이 그대로 담겨 있었다.



이 전 회장 자신도 이날 증인신문 과정에서 "금융기관장을 하고 싶다는 이야기는 했던 것 같다"고 인정했다.



이 전 회장은 이 전 대통령이 비서관을 통해 자신에게 직접 전화해 KRX(한국거래소) 이사장을 맡는 건 어떠냐는 취지로 말했다고 증언했다.



그는 KRX 이사장 선임이 기대와 달리 무산되자 비망록에 이 전 대통령이나 사위 이상주 변호사를 원망하는 글을 적어놨다.



그는 "KRX를 저보고 가라고 했으면 제대로 (작업을) 해놨어야 하는 것 아닌가 싶어서 그랬다"고 말했다.



이날 이 전 회장은 2007년 7월 서울 가회동을 찾아가 이 전 대통령 부인 김윤옥 여사에게 돈을 전달했다고도 증언했다.



그는 "사전에 이상주 변호사와 통화를 하고 가회동에 갔다"며 "대문이 열려서 안에다 (돈 가방을) 놨고 (여사님은) 저쪽 마루에서 얼굴만 봤다"고 주장했다.



이 전 대통령 측은 그러나 이 전 회장의 비망록 내용을 믿을 수 없다며 뇌물 혐의 무죄를 주장하고 있다.



이 전 회장의 증인신문은 몇 차례 무산된 끝에 이날 열렸다. 그는 재판부가 법원 홈페이지에 증인신문 일정을 공지하자 건강상 이유 등을 들어 불출석 의사를 밝혔고, 법원이 구인장을 발부하자 이날 증인 보호를 신청하고 법정에 나왔다. 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

