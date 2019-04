박창진 지부장은 8일 자신의 SNS에 "삼가 고인의 명복을 빈다"며 'RIP'(Rest in peace 평화롭게 잠들다) 이미지를 올렸다.



박 지부장은 이어 "고(故) 조양호 회장의 부고에 깊은 애도를 표한다"며 "아울러 고인의 가족 여러분께 심심한 위로의 말씀을 전한다"라고 덧붙였다.



대한항공에 따르면, 조양호 회장은 8일 0시 16분 미국 로스앤젤레스에서 폐 질환으로 눈을 감았다.



▲ 박창진 대한항공직원연대 지부장 인스타그램 갈무리.

박창진 대한항공직원연대 지부장이 조양호 한진그룹 회장을 애도했다.박창진 지부장은 8일 자신의 SNS에 "삼가 고인의 명복을 빈다"며 'RIP'(Rest in peace 평화롭게 잠들다) 이미지를 올렸다.박 지부장은 이어 "고(故) 조양호 회장의 부고에 깊은 애도를 표한다"며 "아울러 고인의 가족 여러분께 심심한 위로의 말씀을 전한다"라고 덧붙였다.대한항공에 따르면, 조양호 회장은 8일 0시 16분 미국 로스앤젤레스에서 폐 질환으로 눈을 감았다. 이 기사의 구독료를 내고 싶습니다 ₩3,000 ₩5,000 ₩10,000 ₩30,000 ₩50,000 +1,000원 추가 +10,000원 추가 원 결제하기 매번 결제가 번거롭다면 CMS정기후원하기 일부 인터넷 환경에서는 결제가 원활히 진행되지 않을 수 있습니다.

국민은행 343601-04-082252 [예금주 프레시안협동조합(후원금)]으로 계좌이체도 가능합니다. 이명선 기자 overview@pressian.com 구독하기 최근 글 보기 방송국과 길거리에서 아나운서로 일하다, 지금은 '언론 협동조합 프레시안 기자' 명함 들고 다닙니다. NAVER 에서 이명선 기자 를 구독·응원하세요 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.