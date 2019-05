이인영 "한국당, YS 후예인가 전두환 후예인가"

이인영 더불어민주당 원내대표가 28일 황교안 자유한국당 대표를 겨냥해 "국회 정상화를 바라는 국민 기대를 무참히 외면했다"고 주장했다.



이 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 "(황교안 대표의 전날 기자회견은) 좌파 폭정이라는 독설과 자기 입맛대로 국정 기조를 바꾸라는 오만만 가득 찼다"며 이 같이 말했다.



이 원내대표는 "국회 정상화에는 요지부동이면서 입법을 서두르고 예산을 챙기겠다는 (황 대표의) 얘기는 겉 다르고 속 다른 전형적인 얘기"라며 "민생을 챙기겠다는 것이 거짓말이 아니라면 당장 국회로 돌아와야 한다"고 말했다. 이어 "국회 정상화 없이 민생 정상화는 없다"며 "더 늦기 전에 민생을 위한 결단을 내릴 것을 촉구한다"고 말했다.



특히 이 원내대표는 5.18 진상규명에 소극적인 한국당을 향해 "자유한국당은 김영삼 전 대통령의 후예인가 전두환의 후예인가"라며 "한국당은 군부독재와 문민정부 중 자신의 뿌리를 분명히 선택하기 바란다"고도 했다.



그러면서 "한국당이 문민정부를 계승한다면 5·18 관련법 처리에 동참하라"면서 "5.18 진상조사위원회 출범에 적극 협조하기 바란다"고 덧붙였다.



국회 파행이 장기화되는 가운데, 이 원내대표가 황 대표를 작심 비판한 배경은 황 대표의 연이은 강성 발언이 국회 정상화의 걸림돌이 되고 있다는 판단 때문으로 풀이된다. 공격 포인트를 황 대표에게 맞춤으로써 협상 파트너인 나경원 원내대표에게 운신의 폭을 넓혀주려는 것 아니냐는 해석이다.



조정식 정책위의장도 "황교안 대표의 막말 퍼레이드가 도를 넘어 점입가경"이라며 "정치에 입문하자마자 극우 선동 정치에 심취해 막말을 쏟아내는 황교안 대표의 정치 수준이 참으로 민망하고 개탄스럽다"고 말했다.

조 정책위의장은 "특히 전방 군부대를 방문해 군사합의 무효화를 주장하는가 하면, 군은 정부와 입장이 달라야 한다는 지극히 무책임한 발언까지 했다"면서 "과연 대한민국 총리와 법무장관까지 지낸 분이 한 말이 맞는지 귀가 의심스러울 지경"이라며 대국민 사과를 요구하기도 했다.



그는 이어 "국민이 지옥에 살고 있다는 막말도 마찬가지"라며 "국회를 보이콧시키고 장기 가출해 '민생외면대장정'을 벌인 주범이 한국당이고 황교안 대표"라고 비난했다.

박정연 기자 daramji@pressian.com

