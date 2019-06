여수시 한려동에 위치한 여수시치매안심센터가 이달 14일 봉강동 신청사로 이전하고 오는 17일부터 업무에 들어간다.

시는 지난해 12월부터 6개월 간 봉강동 323-10~11번지에 사업비 18억 원을 들여 지상 3층 전체면적 876㎡ 규모로 치매안심센터를 건립했다. ▲여수시치매안심센터 신청사 전경 ⓒ여수시

신청사는 상담실과 검진실, 가족카페, 인지강화 프로그램실, 기억쉼터 등으로 구성돼 있으며 쾌적하고 편안한 시설에서 치매 조기상담과 검진, 인지재활 프로그램, 치매환자와 가족을 위한 맞춤형 서비스 등을 제공한다.

시 관계자는 “신청사는 시내 중심부에 위치해 있어 교통이 편리하고 도서주민 접근성도 뛰어나다. 사업을 통한 치매예방뿐만 아니라 치매센터의 문턱을 낮추는 일에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

신청사 준공식은 오는 21일 오전 여수시장, 지역 국회의원, 도 · 시의원 등 200여 명이 참여한 가운데 여수치매안심센터에서 열린다.

