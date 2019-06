여수소방서, 화재감식 경연대회 ‘장려상’ 수상

여수소방서가 지난 11일부터 12일까지 태백시 강원도소방학교에서 진행 된 화재감식 경연대회에서 ‘장려상’을 수상했다.

▲ 지난 11일부터 12일까지 태백시 강원도소방학교에서 진행 된 화재감식 경연대회에서 여수소방서 소속 직원이 화재 발생지점과 최종 발화원인을 밝혀내는 화재 원인 규명을 선보이고 있다. ⓒ여수소방서

소방청 주관으로 진행 된 이번 전국 화재감식 경연대회는 실물화재 감식을 통해 화재 진행 상황과 연소 패턴을 조사하고 증거물을 수집해 화재 발생지점과 최종 발화원인을 밝혀내는 화재 원인 규명율과 화재조사요원의 감식능력 향상을 위해 실시됐다.

이날 대회에서는 전국의 각 시·도 대표 19개팀이 참여한 가운데 전남대표로 출전한 여수소방서(소방위 조도춘, 소방장 이상준)가 과학적 화재감식 능력을 유감없이 발휘하면서 ‘장려상(전국 5위)’의 영예를 안았다.

김용호 서장은 “이번 화재감식 경연대회를 통해 화재조사요원의 역량이 크게 강화될 것으로 기대한다. 과학적이고 철저한 원인 규명으로 정확한 화재원인과 피해를 밝혀 시민들이 안전한 생활을 할 수 있도록 최선을 다할 것이다"고 말했다.

여수소방서는 지난 5월 22일에 개최한 제1회 전남 실물화재 감식 경연대회에서 전남 16개 소방서 화재조사관 32명중 최우수상을 수상해 전국대회에 출전하게 됐다. jgh4252@hanmail.net 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

