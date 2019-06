설움이 폭발하는 순간이었다. 자르는 이도 잘리는 이도 울었다. 입 꾹 다문다고 참아지는 것이 아니었다. 태어나 처음 하는 삭발. 이렇게까지 해야 하는 현실에, 처지에 눈물이 났다. 그저 먹고 살려는 것 뿐인데 비정규직이라고 딱지 붙여놓고 차별에 괄시에 해고까지 당해야 하느냐는 누군가의 말에 모인 이들의 고개가 떨구어졌다. 그래도 되는 세상이 되었다는 사실에 숨이 막혔다. 17일 청와대 앞에서 학교 비정규직 철폐를 촉구하는 여성노동자 100인의 동시 삭발식이 진행됐다. 이들은 대통령이 약속한 공공부문 비정규직의 정규직화를 지켜달라고 호소했다. 학교 비정규직은 공공부문 비정규직의 절반에 달하고 전체 학교교직원의 약 41%는 비정규직이다. 100가지 사연과 설움이 뒤섞인 이날의 삭발식 풍경을 사진에 담았다. ▲ 17일 청와대 앞에서 열린 학교 비정규직 철폐 촉구 집회. 100인의 삭발식. ⓒ프레시안(최형락) ⓒ프레시안(최형락) ⓒ프레시안(최형락) ⓒ프레시안(최형락) ⓒ프레시안(최형락) ⓒ프레시안(최형락) ⓒ프레시안(최형락) ⓒ프레시안(최형락) ⓒ프레시안(최형락) ⓒ프레시안(최형락) ▲ 민주노총 산하 전국학교비정규직노조의 주최로 열린 이번 집회는 삭발식 후 정부종합청사까지 행진 후 마무리됐다. ⓒ프레시안(최형락) ⓒ프레시안(최형락) ⓒ프레시안(최형락) ⓒ프레시안(최형락) ⓒ프레시안(최형락) 이 기사의 구독료를 내고 싶습니다 ₩3,000 ₩5,000 ₩10,000 ₩30,000 ₩50,000 +1,000원 추가 +10,000원 추가 원 결제하기 매번 결제가 번거롭다면 CMS정기후원하기 일부 인터넷 환경에서는 결제가 원활히 진행되지 않을 수 있습니다.

최형락 기자 chr@pressian.com

