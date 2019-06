文대통령, 다음주 시진핑·푸틴과 연쇄회담…아베는?

문재인 대통령이 오는 28~29일 일본 오사카에서 열리는 G20(주요 20개국) 정상회의에 참석해 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 갖는다.



고민정 청와대 대변인은 21일 "문 대통령이 6월 27일부터 29일까지 2박 3일 간의 일정으로 G20 정상회의에 참석한다"며 "현재까지 중국, 러시아, 캐나다, 인도네시아 등 4개국 정상과 (양자) 회담 일정을 확정했다"고 밝혔다.



이에 따라 문 대통령은 북한 김정은 국무위원장이 북러, 북중 정상회담을 열어 공조관계를 다진 푸틴 대통령 및 시진핑 주석을 만나 김 위원장의 북미 협상 구상을 파악하고 한반도 문제 관련국으로서 양국의 협조를 이끌어내는 데 주력할 것으로 보인다.



G20 정상회의 직후에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 방한도 예정되어 있어 고비에 처한 한반도 정세를 둘러싼 문 대통령의 정상외교 행보가 주목된다.



그러나 아베 신조 일본 총리와의 한일 정상회담 일정은 아직 확정되지 않았다. 이번 G20 정상회의 주최국인 일본과의 정상회담이 무산되면 최악으로 평가받는 현재의 한일 관계를 돌이킬 수 있는 계기를 당분간 찾기 힘들어진다.



이와 관련해 고 대변인은 "(아베 총리와의) 양자 회담에는 우리도 계속 문을 열어놓고 있는 상태"라며 "한일 관계는 과거와 현재, 미래가 따로 간다는 말을 드렸다"고 했다.



일본 정부의 공식적으로는 "아직까지 결정된 게 없다"는 입장을 내놓고 있지만, 일부 일본 언론들은 "일본 정부는 한국 측이 관계 개선을 위한 구체적인 움직임을 보이지 않는 상황에서는 문재인 대통령과 성과 있는 회담은 할 수 없다고 판단했다"(산케이)고 보도하고 있다.

