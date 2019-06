김연철 "대북 제재 해결, 북미 관계 진전이 선결과제"

김연철 통일부 장관이 남북 관계 개선과 대북 제재 해제를 위해서는 북미 관계 진전이 선결과제라고 제시했다.



21일 오후 4시 30분 부산시청 1층 대강당에서 열린 '김연철 통일부 장관 초청 신한반도정책 특강'에서 김연철 장관은 "지금 대북정책에서 여러 가지 중점을 두고 있는 부분들이 적지 않다. 평화와 번영, 경제 부분을 어떻게 연결할 것이냐는 것이 저의 입장에서는 가장 중요한 과제 중 하나다"고 말했다.

▲ 21일 오후 김연철 통일부 장관과 오거돈 부산시장이 면담을 진행하고 있다. ⓒ부산시

이어 "한반도 정세는 특히 이번 주하고 다음 주가 굉장히 중요하다. 시진핑 주석이 북한을 방문했고 10일에는 김정은 위원장이 트럼프 대통령에 친서를 전달하기도 했다. 오사카에서 G20 정상회의 등 다양한 회담이 예정돼 있고 트럼프 대통령이 한국을 방문해 한미정상회담을 하기로 했다"고 설명했다.



그러면서 "이 기회를 어떻게 하노이 정상회담 실패 이후에 북미협상을 재개할 수 있는 기회로 활용할 것인가 하는 게 굉장히 중요한 과제다"며 "이런 정세 속에서 우리는 남북, 한미, 북미 관계를 어떻게 잘 선순환 할 것인가 하는 부분이 중요하다"고 덧붙였다.



특히 "북미 관계가 진전 돼야지 남북관계에서 금강산 관광, 개성공단이나 기타 여러 가지 제재 문제를 풀 수 있는 환경이 된다"며 "지속가능한 한반도 평화체제를 구체화하기 위한 노력들도 동시에 해야 할 것 같고 이 과정에서 공동번영의 길을 어떻게 만들지가 중요하다"고 강조했다.



김연철 장관은 "대통령께서도 강조하고 있지만 일반 국민들이 체감할 수 있는 평화라야 국민을 위한 평화라고 얘기를 했다"며 "삶이 달라진다고 느낄 때 평화라는 것을 체감할 수 있는 것이고 지지와 공감이 더 넓어질 수 있다는 것이 정부가 평화를 바라보는 기본 입장이다"고 전했다.



이외에도 김연철 장관은 평화와 협력, 상생과 번영의 새로운 질서를 만들어나가기 위한 문재인 정부의 '신한반도 체제' 구상에 대해 설명하고 이념과 진영의 시대를 끝내고 새로운 경제협력공동체를 열어나가는데 있어 부산시민의 협조를 당부했다.



강연에 앞서 김연철 장관과 면담을 진행한 오거돈 부산시장은 2019 한·아세안 특별정상회의에 김정은 위원장 초청 및 남북 항만 공동조사 등 부산시 대북교류사업에 대한 통일부의 적극적인 지원과 관심을 요청하고, 남북교류협력 활성화를 위한 시의 역할에 대해서도 논의하기도 했다. 이어 "한반도 정세는 특히 이번 주하고 다음 주가 굉장히 중요하다. 시진핑 주석이 북한을 방문했고 10일에는 김정은 위원장이 트럼프 대통령에 친서를 전달하기도 했다. 오사카에서 G20 정상회의 등 다양한 회담이 예정돼 있고 트럼프 대통령이 한국을 방문해 한미정상회담을 하기로 했다"고 설명했다.그러면서 "이 기회를 어떻게 하노이 정상회담 실패 이후에 북미협상을 재개할 수 있는 기회로 활용할 것인가 하는 게 굉장히 중요한 과제다"며 "이런 정세 속에서 우리는 남북, 한미, 북미 관계를 어떻게 잘 선순환 할 것인가 하는 부분이 중요하다"고 덧붙였다.특히 "북미 관계가 진전 돼야지 남북관계에서 금강산 관광, 개성공단이나 기타 여러 가지 제재 문제를 풀 수 있는 환경이 된다"며 "지속가능한 한반도 평화체제를 구체화하기 위한 노력들도 동시에 해야 할 것 같고 이 과정에서 공동번영의 길을 어떻게 만들지가 중요하다"고 강조했다.김연철 장관은 "대통령께서도 강조하고 있지만 일반 국민들이 체감할 수 있는 평화라야 국민을 위한 평화라고 얘기를 했다"며 "삶이 달라진다고 느낄 때 평화라는 것을 체감할 수 있는 것이고 지지와 공감이 더 넓어질 수 있다는 것이 정부가 평화를 바라보는 기본 입장이다"고 전했다.이외에도 김연철 장관은 평화와 협력, 상생과 번영의 새로운 질서를 만들어나가기 위한 문재인 정부의 '신한반도 체제' 구상에 대해 설명하고 이념과 진영의 시대를 끝내고 새로운 경제협력공동체를 열어나가는데 있어 부산시민의 협조를 당부했다.강연에 앞서 김연철 장관과 면담을 진행한 오거돈 부산시장은 2019 한·아세안 특별정상회의에 김정은 위원장 초청 및 남북 항만 공동조사 등 부산시 대북교류사업에 대한 통일부의 적극적인 지원과 관심을 요청하고, 남북교류협력 활성화를 위한 시의 역할에 대해서도 논의하기도 했다. bsnews3@pressian.co 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.