文대통령, 휴일 용산 영화관서 <기생충> 관람

<기생충>은 개봉 25일 만인 이날 누적 관객 수 900만 명을 넘어서면서 1000만 관객 돌파를 눈앞에 두고 있다.



이날 영화 관람에는 노영민 비서실장, 주영훈 경호처장, 양현미 문화비서관, 조한기 1부속비서관, 신지연 2부속비서관 등이 함께했다.



청와대 관계자는 "감독과 출연자는 만나지 않고 영화만 봤다"고 말했다.



앞서 문 대통령은 지난달 26일 이 영화가 수상작으로 선정된 직후 SNS에 글을 올려 "한류 문화의 위상이 한층 높아졌다"고 축하한 바 있다.



문 대통령은 당시 "봉준호 감독님의 영화는 우리의 일상에서 출발해 그 일상의 역동성과 소중함을 보여준다"며 "아무렇지 않아 보이는 삶에서 찾아낸 얘기들이 참 대단하다. 이번 영화 기생충도 너무 궁금하고 빨리 보고 싶다"고 했었다.



ⓒ청와대

문재인 대통령과 부인 김정숙 대통령 영부인은 휴일인 23일 오전 용산 CGV에서 한국 최초로 칸 영화제에서 황금종려상을 받은 봉준호 감독 영화 <기생충>을 관람했다.<기생충>은 개봉 25일 만인 이날 누적 관객 수 900만 명을 넘어서면서 1000만 관객 돌파를 눈앞에 두고 있다.이날 영화 관람에는 노영민 비서실장, 주영훈 경호처장, 양현미 문화비서관, 조한기 1부속비서관, 신지연 2부속비서관 등이 함께했다.청와대 관계자는 "감독과 출연자는 만나지 않고 영화만 봤다"고 말했다.앞서 문 대통령은 지난달 26일 이 영화가 수상작으로 선정된 직후 SNS에 글을 올려 "한류 문화의 위상이 한층 높아졌다"고 축하한 바 있다.문 대통령은 당시 "봉준호 감독님의 영화는 우리의 일상에서 출발해 그 일상의 역동성과 소중함을 보여준다"며 "아무렇지 않아 보이는 삶에서 찾아낸 얘기들이 참 대단하다. 이번 영화 기생충도 너무 궁금하고 빨리 보고 싶다"고 했었다. 다른 글 보기 ▶ 관련기사 · 문 대통령 "<기생충>, 너무 궁금하고 빨리 보고싶다" · 봉준호 '기생충', 칸영화제 황금종려상 수상 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.