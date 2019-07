셈 흐리고 손 따뜻한 의사들의 마지막 진료

쌍용차 해고자 복직을 하루 앞 둔 지난달 30일, 해고자들의 건강을 돌보던 의사들의 마지막 진료가 있었다.

건강사회를 위한 치과의사회(건치)는 2012년부터 쌍용차 해고자와 그 가족을 치료해왔다. 버스를 개조한 이동치과병원을 만들어 매달 투쟁현장을 다녔고 지난 7년간 연인원 644명이 참여해 연인원 1523명을 치료했다. 쌍용차 조합원들은 이윤엽 작가의 판화 작품과 심리치유센터 와락이 해고자의 가족과 함께 담근 김치를 선물하며 고마움을 전했다. 이 자리에는 2012년부터 쌍용차 해고자 진료에 힘을 보탠 문턱없는 한의사회 의사들도 함께 했다.

가슴 찡하고도 마음 복잡한 자리였다. 7년 간의 고마움을 전하는 자리였지만 이별의 자리였고, 복직을 축하하는 자리였지만 그 동안의 아픔을 되짚어야 하는 자리였다. 복직자들이 부서배치가 되지 않고 연말까지 무급휴직 상태로 있다 내년 1월 사실상 복직된다는 점도 마냥 축하만 하지는 못할 이유였다. 더구나 수억 원 대의 손배소 문제는 아직 해결되지 않고 있다.

"지금 와서 보니 우리가 치유를 받고 가는 것 같다". 마지막 진료를 끝낸 한 의사의 말이다. 누구와 무엇을 주고 받았는지 따지지 않던 셈 흐리고 손 따뜻한 의사들의 마지막 진료하는 날 풍경을 사진에 담았다.

▲ 7년간 쌍용차 해고자를 치료해 온 '건강사회를 위한 치과의사회'가 30일 마지막 진료를 했다. 연인원 1523명을 치료했다. ⓒ프레시안(최형락)



▲ 김득중 지부장이 어깨 치료를 받고 있다. 문턱없는 한의사회는 2012년부터 쌍용차 해고자들을 치료해 왔다. ⓒ프레시안(최형락)



▲ 이뤄질 것 같지 않던 구호들은 어느덧 현실이 됐다. ⓒ프레시안(최형락)



▲ '10년 해고 끝나는 날 감사잔치'. 복직자들은 7년간의 활동에 감사하는 자리를 마련했다. ⓒ프레시안(최형락)



▲ 고마움의 선물은 이윤엽 작가의 판화와 심리치유센터 와락이 해고자 가족과 함께 만든 김치다. ⓒ프레시안(최형락)



▲ "우리가 치유 받고 가는 것 같다"고 한 의사가 말했다. ⓒ프레시안(최형락)



▲ 복직은 됐지만 상처는 크다. 10년 동안 30명이 희생됐고 손배소 문제도 여전히 큰 부담이다. 마지막 복직자 48인에 이름을 올린 김득중 지부장이 행사를 마치고 들어가고 있다. 그는 7월 1일자로 복직하지만 무급휴직 상태로 지내다 내년 1월에야 부서배치를 받게 된다. ⓒ프레시안(최형락)

쌍용차 사태는...

2009년 회사의 일방적인 정리해고로 시작됐다. 2646명의 해고안에 노조가 순환 휴직을 내놓으며 타협안을 제시했지만 해고는 강행됐고, 노동자들은 공장문을 걸어잠그고 파업에 돌입했다. 옥쇄파업은 86일만에 경찰특공대에 의해 유혈 진압됐다. 회사의 회계 조작이 밝혀져 부당한 정리해고임이 드러났지만 해고자들은 복직할 수 없었고, 그 사이 쌍용차는 중국 상하이 자동차에 팔렸다가 인도의 마힌드라로 넘어갔다. 2014년 해고가 부당하다는 2심 판결이 났지만 그해 11월 대법원은 해고가 유효하다며 판결을 다시 뒤집었다. 이른바 사법농단 사건이다. 2018년 9월 해고자 복직 노사 합의가 이뤄졌고 올해 1월에 71명, 7월 1일에 48명이 복직한다. 10년 동안 30명이 세상을 떠났다. 이 기사의 구독료를 내고 싶습니다 ₩3,000 ₩5,000 ₩10,000 ₩30,000 ₩50,000 +1,000원 추가 +10,000원 추가 원 결제하기 매번 결제가 번거롭다면 CMS정기후원하기 일부 인터넷 환경에서는 결제가 원활히 진행되지 않을 수 있습니다.

국민은행 343601-04-082252 [예금주 프레시안협동조합(후원금)]으로 계좌이체도 가능합니다. 최형락 기자 chr@pressian.com 구독하기 최근 글 보기 2009년 입사. 사진기자로 일한다. 취재 중 보고 겪는 많은 사건들에서 어떤 규칙성을 발견하며 놀라곤 한다. 전시 <두 마을 이야기>(2015), 책 <사진, 강을 기억하다>(2011, 공저). NAVER 에서 최형락 기자 를 구독·응원하세요 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.