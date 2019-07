부산 해운대 바닷가 의문의 주사기에서 '필로폰' 검출

부산 해운대 청사포 바닷가에서 발견된 일회용 주사기에서 필로폰 성분이 검출돼 경찰이 수사에 나섰다.



부산 해운대경찰서는 국립과학수사연구원으로부터 지난달 청사포 자갈밭에서 수거한 주사기 5개 중 1개에서 필로폰 성분이 검출됐다는 통보를 받았다고 2일 밝혔다.



경찰은 청사포 상인회가 6개월마다 진행하는 자갈밭 청소 때 일회용 주사기가 종종 발견된다는 말이 나오자 지난달부터 일대 수색을 실시하고 있다.



이번에 발견된 주사기 5개 중 4개에서는 아무런 성분도 검출되지 않았으며 주사기 바늘이 심하게 부식되는 등 사용 용도에 대해서는 확인이 어려운 것으로 알려졌다.



경찰 관계자는 "필로폰 성분이 검출된 주사기에 대해서는 DNA 검사를 요청한 상황이다"며 "결과에 따라 마약 투여자에 대한 조사를 실시할 계획이다"고 전했다.



한편 바닷가 주사기를 두고 갖가지 의혹들이 나오고 있다. 장기 출항 어선, 요트, 등 해상에서 마약 투약을 하고 버린 주사기가 떠밀려 왔거나 육지에서 필로폰 투약 후 몰래 바다에 버리거나 조류 흐름상 수영강에서 떠내려왔을 가능성도 제기된다. bsnews3@pressian.co 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

