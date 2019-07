이승만 인용한 황교안 "뭉치면 살고 흩어지면..."

황교안 자유한국당 대표는 7일 '뭉치면 살고 흩어지면 죽는다'는 이승만 전 대통령을 인용해 "함께 뭉치고 함께 바꿔보자. 저와 한국당이 흔들림없이 앞장 서겠다"고 말했다.



황 대표는 이날 자신의 페이스북 게시글을 통해 "해외 이주자 수가 문재인 정권 2년 만에 약 5배나 늘어나 금융위기 후 최대라고 한다"고 주장하며 이같이 밝혔다.



황 대표는 "거리에서, 일터에서, 시장에서 만난 분들께서 저를 보며 '이 나라를 떠나고 싶다'고 말씀하셨다"며 "아직도 제 귓가를 맴돌며 가슴을 먹먹하다. 그런데 정말 대한민국을 떠나고 있는 것이 현실이고, 안타까운 일"이라고 주장했다.

황 대표는 "지금 우리 국민은 대한민국에서 살아남기가 고통스럽다. 대한민국에서 살기가 불안하다. 일자리를 잃었고, 터전을 잃었고, 자신감을 잃었다"며 "문재인 정권 포퓰리즘의 시작 그 후 1년, 2년…시간이 갈수록 우리의 이웃이, 삶이, 꿈이 멀어져가는 것 같다"고 했다.



이어 "국민의 목소리를 다시 새긴다. 우리의 가치를 깨우고 신념을 되살려 확고한 정책 플랫폼을 만들고 경제·민생·안보 대전환을 이뤄낼 것"이라며 "떠나고 싶은 나라에서 살고 싶은 나라로 다시 대전환시켜 나갈 것"이라고 말했다



그는 "'뭉치면 살고 흩어지면 죽는다' 해방 이후 이승만 대통령께서 국민의 단결을 호소하기 위해 썼던 말"이라며 "우리 서로가 서로의 손을 굳게 잡아주자"고 말했다. 이 기사의 구독료를 내고 싶습니다 ₩3,000 ₩5,000 ₩10,000 ₩30,000 ₩50,000 +1,000원 추가 +10,000원 추가 원 결제하기 매번 결제가 번거롭다면 CMS정기후원하기 일부 인터넷 환경에서는 결제가 원활히 진행되지 않을 수 있습니다.

국민은행 343601-04-082252 [예금주 프레시안협동조합(후원금)]으로 계좌이체도 가능합니다. 박정연 기자 daramji@pressian.com 구독하기 최근 글 보기 프레시안 박정연 기자입니다 NAVER 에서 박정연 기자 를 구독·응원하세요 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.