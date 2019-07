김용철 변호사 "1999년 황교안에게 상품권 줬다"

윤석열 검찰총장 후보자 인사청문회에서 거론된 '삼성 떡값 의혹'과 관련해 김용철 전 삼성 법무팀장은 "황교안 자유한국당 대표에게 상품권을 준 적이 있다"고 말했다.



2007년 삼성 비자금 의혹을 폭로한 김 전 팀장은 2010년 말부터 광주시교육청 개방형 감사관으로 재직하고 있다.



김 감사관은 8일 <연합뉴스>와의 통화에서 "시간이 많이 흘러 기억이 잘 나지 않고, 내가 나설 일도 아니다"면서도 "1999년 상품권을 황 대표에게 전달했다"고 주장했다.



김 감사관은 "당시 아이들 옷도 제대로 못 입히는 검사가 있었다"며 "해당 검사가 자존심이 세서 부장(황 대표)을 통하면 받을 것 같아 에버랜드 입장권과 상품권을 부장에게 전달했다"고 말했다.



그는 "나중에 안 일이지만 검사들에게는 전달되지 않은 것 같았다"라고도 했다.



김 감사관은 "당시 삼성 구조조정 본부 임원들의 성매매 사건을 무마하려는 의도는 전혀 아니었다"고 강조했다.



정확한 전달 액수는 기억나지 않는다고 전했다.



그는 과거 언론 인터뷰에서 모두 600만 원 상당 상품권과 에버랜드 이용권을 줬다고 밝힌 바 있다.



황 대표는 서울 북부지검 형사5부장 시절인 당시 삼성 측으로부터 1500만 원 상당 상품권을 받았다는 의혹에 휘말려왔다.



황 대표는 2008년 삼성 특검 당시 내사 종결된 사안이라며 의혹을 제기한 언론사를 상대로 손해배상 소송을 내 승소하기도 했다.



주진우 <시사IN> 기자는 최근 라디오 프로그램에 출연해 황 대표가 김용철 감사관으로부터 상품권을 전달받아 다른 검사들의 몫까지 챙겼다는 취지로 발언했다.



정성호 더불어민주당 의원은 이날 청문회에서 "주진우 기자가 모 라디오 방송에 나와 삼성 떡값과 관련해 김용철 변호사의 진술 조서를 작성한 사람이 (윤석열) 후보자이고 당시 진술에는 황 대표의 상품권 수수 내용이 포함돼 있다고 발언했다"며 진술 조서, 수사기록 공개를 요구했다.



윤 후보자는 "진술 조서를 받았지만 수사한 사람이 진술 내용을 제삼자에게 말씀드리기는 어렵다"고 답변했다.



이와 관련해 한국당 전희경 대변인은 통화에서 "사실무근이며 법적으로도 전부 완결된 상황"이라며 "검찰총장 후보자를 검증하는 자리에서 이를 전략으로 내세우는 것이 얼마나 부끄럽고 비겁하냐"고 반박했다.



전 대변인은 이어 "청문회장을 야당 대표 흔들기를 위한 공세의 장으로 활용하는 것은 있을 수 없는 행위"라고 비판했다.

