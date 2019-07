태풍 다나스 영향권...제주 호우경보 발효

제5호 태풍 다나스가 북상하면서 제주 전역에 폭우가 쏟아지고 있다.



제주특별자치도 재난안전대책본부는 19일 밤부터 제주 지역이 제5호 태풍 다나스(DANAS)의 직·간접 영향권에 들것으로 예상되면서 대응체제에 돌입했다.



재난안전대책본부는 제주도 전지역에 호우경보가 발효됨에 따라 19일 6시부로 ‘비상Ⅱ단계’로 격상해 재난대책본부를 운영하고 있다고 19일 밝혔다. 19일 오전 4시 기준 5호 태풍 다나스 예상 이동경로. ⓒ기상청

재난안전대책본부 13개 협업부서는 즉각적인 비상근무체제에 돌입해 예찰과 피해상황 파악 등 대응활동을 한 단계 강화하게 된다.



현재까지 강우량은 윗세오름 등 산간에 250mm내외, 동부와 남부지역에는 150mm내외, 그 외지역에는 100mm내외를 기록하고 있다.



피해상황은 도로침수 1건, 배수지원 4건, 주택침수 5건, 주택 하수관역류 1건의 피해가 발생한 것으로 집계됐다. 호우와 태풍이 지나고 나면 농경지 침수에 따른 농작물 피해 등이 증가 할 것으로 예상하고 있다.



제5호 태풍 ‘다나스’의 영향으로 150~300mm (많은곳 제주산지 700mm이상)의 많은 비가 예상되고 있다.



재난안전대책본부는 행정력을 총 동원해 13개 협업부서와 24시간 상황근무체계를 통한 상황을 공유하고 매체를 통한 실시간 기상상황을 알릴 계획이다.



또 민간단체‧기관과 유기적인 협조체계 유지하고 재해취약지 지속점검과 재난관리자원 투입 준비 등 재난 예방활동을 강화할 계획이다.



현재 태풍 다나스는 타이완 타이베이 북동쪽 약 360km 부근 해상에서 시속 22km로 북진하고 있다. 20일 3시경에는 서귀포 서쪽 약 140km 부근 해상으로 이동 할 것으로 예상되고 있다.

