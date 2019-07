이효성 방통위원장 사의 표명…곧 공식입장 밝힐 듯

이효성 방송통신위원장이 최근 청와대에 사의를 밝힌 것으로 22일 알려졌다.



여권 관계자는 이날 연합뉴스와의 통화에서 "이 위원장은 내달 중폭의 개각을 앞두고 있다는 점을 감안해 인선의 폭을 넓히자는 취지에서 그만두겠다는 뜻을 청와대 측에 전달한 것으로 안다"고 설명했다.



이 위원장은 이날 '방통위 2년 성과' 설명 간담회를 열기로 해, 이 자리에서 본인의 거취에 대한 공식 입장을 밝힐 것으로 보인다.



진보성향 언론학자 출신인 이 위원장은 2017년 8월 임명된 뒤 2년간 방통위를 이끌어왔다.



한편 청와대는 후임으로 전현직 언론인과 법조계 출신 인사들을 물망에 올려 검증하는 것으로 알려졌다.



여권에서는 표완수 시사인 대표와 민주언론시민연합 공동대표로 일한 한상혁 법무법인 정세 대표변호사 등이 차기 후보군으로 거론되고 있다.

