훔친 승용차로 전주에서 인천까지 운전한 13세 소년이 경찰에 붙잡혔다.



전북 전주완산경찰서는 2일 아파트 인근 도로에 정차돼 있던 고급 승용차를 훔치고 인천까지 차를 몰고간 A 군을 절도 및 도로교통법 위반 혐의로 검거해 조사중이다.



A 군은 지난 달 29일 전주시 완산구의 한 아파트 앞에 있던 제네시스 승용차를 탄 뒤 고속도로를 이용해 250㎞나 떨어진 인천까지 간 것으로 드러났다.



경찰은 차량 도난 신고를 받고 일대 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석한 뒤 A 군을 하루 만에 A군을 붙잡았다.



경찰 조사에서 A 군은 "친구를 만나기 위해 인천에 갔다"고 진술한 것으로 알려졌다.



경찰은 A 군을 상대로 정확한 경위 등을 조사하고 있지만, A 군이 만 14세 미만의 촉법소년이어서 형사처벌이 불가능하다.

