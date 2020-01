이해찬, 정세균에 "친정 도와달라" 했다가 "총선 엄정 중립"

15일 국회를 찾은 정세균 신임 국무총리가 시종 강조한 화두는 '협치'였다.



20대 전반기 국회의장을 맡았던 정 총리는 정쟁과 갈등으로 얼룩진 대결적 정치문화에서는 제대로 된 국정운영이 불가능하다는 상황 인식을 드러냈다.



정 총리는 이날 문희상 국회의장을 예방한 자리에서 "협치라는 말을 많이 했는데 사실 그게 잘 이뤄진 적은 별로 없다"며 "협치를 하지 않고 한 발자국도 나아갈 수 없는 상황에서, 쉬운 것은 아니지만 다시 한 번 도전해야 하는 과제가 아닌가 생각한다"고 말했다.



그는 "국민을 잘 섬긴다고 하는 목표는 국회나 행정부나 다 똑같다"며 "목표가 같은데 힘을 합치지 못하는 아쉬움이 있어 새로운 전형을 만들었으면 한다"고 강조했다.



문 의장은 정 총리에게 "'미스터 스마일'(정 총리의 별명)의 진면목이 드러날 때가 됐다"며 덕담을 건넸다.



문 의장은 비공개 자리에서 "'일하는 국회'를 만들 국회개혁법안을 처리해야 한다"고 했고 정 총리도 "필요하다"며 공감을 표했다.



문 의장은 또 "협치가 정말 필요하다. 협치가 잘 되면 책임총리가 될 수 있다"고 강조했고, 정 총리는 "당연하다. 필요하니 열심히 한 번 해보겠다"고 답했다.



정 총리는 더불어민주당 이해찬 대표를 예방해 "정부 입장에서 신속하게 처리돼야 할 법들이 2월·4월·5월에 잘 처리돼 올해는 국민께서 덜 걱정하고 국정을 원만하게 할 수 있도록 잘 도와달라"며 "특히 4차 산업혁명 시대를 잘 준비하는 것이 우리 정부의 가장 큰 과제이고, 국회에서의 법·제도 정비가 꼭 필요하다"고 말했다.



이 대표는 "복잡한 사안이 많고 하나하나 잘 관리하며 끌어가야 해 어려울 텐데, 당정청 간 긴밀하게 소통해가면서 잘 풀어갈 수 있을 것"이라며 "친정을 잊지 말고, 친정에서도 많이 도울테니 많은 도움 주시길 바란다"고 말했다.



이어 "올해 총선이 있는데 정 총리는 엄정하게 중립을 잘 지켜 구설이 안 생기도록 해야 한다"며 "총선은 정 총리에게 의존하지 않고 당 자체적으로 잘 치러내 문재인 정부 후반기가 안정적으로 운영되도록 기반을 잘 만들 것"이라고 강조했다.



또 "임시국회 한달 간 고위공직자범죄수사처(공수처)법, 선거법, 검경수사권 조정법 등 여러 중요한 입법을 많이 했는데 앞으로 경찰청법, 민생법안 등이 많이 남아있다"며 "2월 국회도 다시 열고 나머지 민생법안을 처리할 국회를 잘 운영할 것"이라고 말했다.



이에 정 총리는 "선거 중립 말씀을 해줘 한결 마음이 가볍다"며 "대한민국의 수준이 그런 법을 지켜야 하는 수준이 됐기에 유념해 혹시라도 문제가 돼 그것이 결과적으로 해를 끼치는 일이 없도록 잘 처신하겠다"고 말했다.



정 총리는 이인영 원내대표를 만나서는 "선거도 있고 하니 행정부 입장에선 주문사항이 많은데 국회는 쉬운 상황이 아니라 걱정도 되지만 잘 도와달라"고 했고, 이 원내대표는 "책임총리로서 협치의 총리, 통합의 총리로서 많은 성과를 내달라"고 말했다.



정 총리는 바른미래당 손학규 대표를 예방한 자리에서도 "새로 21대 구성되는 국회에서 협치하지 않으면 이 나라가 한발자국도 나아갈 수 없다"고 강조했다.



손 대표는 "지금같이 행정부와 국회가 갈등을 빚고 있는 상황에서 의회를 잘 아는 분이 행정 책임자로 일하는 게 중요하다"며 "경제의 중요성을 생각해 대통령이 정 총리를 임명했는데 첫 일성인 '기업하기 좋은 환경 만들겠다'는 아주 중요한 말씀이다. 기업 활성화로 기업의 투자를 통해 일자리가 만들어질 수 있는 정부를 만들어줄 것을 요청한다"고 강조했다.



그는 "책임총리제를 요구했다고 하는데, 실질적으로 국정을 책임지는 총리가 돼서 내각의 장관들이 국정을 다 하는 행정부가 됐으면 좋겠다"며 "더 중요한 건 국회 안에서 정당 간 진정한 협치, 합의의 민주주의를 이뤄 대통령이 모든 걸 전횡한다는 생각을 버리고 국정을 끌어나가는 정치로 나아가야 한다"고 말했다.



이에 정 총리는 "책임총리제는 제가 요청한 것은 아니고 신문에서 오보를 냈다"며 "저는 이런저런 어떤 요구도 한 적은 없는데, 대통령께서는 그렇게 운영할 생각을 갖고 있는 것 같다"고 밝혔다.



이동섭 바른미래당 원내대표 권한대행은 "국회의장이 총리로 간 것에 대해 여러 부정적 시각이 있었지만 저는 적극 지지했다"며 "우리 정치가 반목과 공존을 반복하고 있는 상황에서 국민을 바라보는 행동하는 정치가 돼야 한다. 정 총리가 책임총리로서 역할을 잘할 것이라 믿는다"고 말했다.



정 총리는 이날 새로운보수당 하태경 책임대표, 정의당 심상정 대표도 만나 취임 인사를 할 예정이다.



정 총리 측은 이날 자유한국당 황교안 대표 측에도 면담을 제안했으나, 황 대표의 충청권 방문으로 성사되지 못했다. 다만 양측은 면담 일정을 조율 중인 것으로 전해졌다.

