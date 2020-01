홍준표, 창녕 찾아 "전방서 20년, 이젠 후방 근무하겠다"

홍준표 전 대표가 고향 창녕을 찾아 “홍준표의 풍패지향은 경남”이라고 밝혔다.



21대 국회의원 선거 경남 밀양·의령·함안·창녕선거구 출마를 선언한 홍준표 전 대표는 21일 창녕군청 브리핑룸을 찾아 이같이 밝혔다.



홍 전 대표는 ”전방에서 20년 근무했다. 이제 후방 근무 할 때가 됐다. 전방 근무 20년 하고 후방근무 한번 하겠다는데 시비를 거는 것은 적절치 못하다”고 말했다.



▲21일 경남 창녕군청 브리핑룸을 찾은 홍준표 전 대표 ⓒ프레시안(이철우) 그는 ”당 차원에서 본인의 역할이 없다. 당 지도부가 할 역할이고 일반 당원의 한사람으로서 내 선거만 열심히 하는 것이 이번 총선에 나온 각오다”고 밝혔다.



또한 “정치 25년 째인데 25년 동안 선거에 나서면서 단 1번도 당에 외피를 이용해서 선거를 한 적이 없다. 공천에 개의치 않고 총선에 임하겠다”고 덧붙였다.



그러면서 그는 ”자신의 이름, 브랜드 가치로 승부에 임할 것이다. 나는 자유를 부르짖는 이 당이 지역구 선택의 자유를 침해하고 억압하는 그런 짓은 하지 못할 것”이라며 ”살아온 이력과 경력과 역량을 걸고 선거를 해 왔지 당의 이름만 걸고 선거를 해본 적이 없다”고 했다.



홍 전 대표는 ”출마지 선택의 자유는 정치 기본적 자유다. 출마지를 선택하면 그 후보를 두고 공정한 공천을 하는 것이 당의 역할”이라고 거듭 주장했다.



그는 ”이 지역구는 아무나 국회의원 해도 되는 지역입니까. 이 지역은 큰 정치인이 배출되면 안된답니까. 도저히 이해되지 않는다. 이 지역은 큰 정치인을 배출하면 안 되고 아무나 의원을 해도 되는 지역이냐"며 "그렇게 주장하는 사람들은 자신을 깎아내리며 '나는 조무래기에 불과하다'고 자인하는 것”이라고 말했다.



홍 전 대표는 험지에 나가야 한다는 일각의 의견에 대해 '제왕의 고향'이라는 뜻의 '풍패지향(豊沛之鄕)'이라는 사자성어를 다시 한번 인용하며 반박했다. 그는 ”대한민국의 풍패지양은 40년 동안 TK 지역이고 경남이 곧 풍패지향이다 . 이 지역이 풍패지향이 되지 말라는 법이 없다”고 강조했다.



이어 ”나는 큰 정치인은 딴 데 가고 우리만 여기서 해야 한다. 즉 그 주장은 자기 스스로 얼굴을 깎아 내리는 것이다. 이미 창녕 출신으로 박원순 시장이 대선 후보감이다. 경남 출신 중에 대선 후보감이 있으면 경남 사람들이 좋지 않으냐” 고 말했다.



▲21일 창녕 전통시장을 찾은 홍준표 전 대표 ⓒ프레시안(이철우) 홍 전 대표는 ”무소속으로 총선을 치를 것이라고 생각해본 적이 없다. 25년 동안 이당을 벗어나지 않았다. 당이 정상적 공천을 한다면 나를 공천에서 배제할 이유가 없다. 원내는 컷오프 제도가 있다. 원외에서 컷오프를 하려면 여론 조사에서 제일 밀려나야 할 것이다. 여론 조사하면 1등을 할 건데 1등을 배제 시키고 컷오프를 하겠나” 라고 반문했다.



이어 ”나는 지금껏 선거를 치르면 선거를 두려워 해본 적이 한 번도 없다. 선거를 두려워해서 발뺌을 하거나 꽁무니를 뺀 적이 없다. 그걸 내 이번 선거가 정치 인생의 마지막 선거이다. 이번 총선에서 고향에 와서 정치 인생 마지막을 헌신하고 보내겠다. 그래서 내려왔다”고 강조했다.



홍 전 대표는 ”당 공청위원회에서 공정한 절차를 통해 공천하면 결과에 승복하겠다"며 "당 대표를 했다고 특혜를 달라는 것이 아니라 정당하게 심사해달라"고 주문했다.



간담회를 마친 홍 전 대표는 창녕전통시장 상인회 사무실에서 상인들과 간담회를 갖고 전통시장의 활성화 방안을 모색하는 시간을 가졌다.



홍 전 대표는 밀양 아리랑 전통시장을 찾은 뒤 밀양시청 브리핑룸에서 간담회 일정을 이어갈 예정이다. lchoulwoo@naver.com 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.