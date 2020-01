설 명절 동해 펜션서 가스폭발 사고…4명 사망, 5명 중경상

설 명절인 25일 강원 동해시 한 펜션에서 가스 폭발로 9명이 사상하는 사고가 발생했다.



경찰과 소방당국에 따르면 사고는 이날 오후 7시 46분께 동해 묵호진동의 한 펜션에서 가스버너가 폭발해 투숙객 4명이 사망하고, 3명이 전신화상 등의 중상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. ▲25일 오후 7시 46분께 강원 동해시의 한 펜션에서 가스 폭발로 추정되는 사고로 9명의 사상자가 발생했다. ⓒ연합뉴스

중상자 3명은 소방 헬기와 119구급차를 이용해 화상 전문 병원으로 옮겨 치료 중이다.



현재까지 사망자는 여성 3명·남성 1명 등 4명이다. 중상자는 여성 2명·남성 1명 등 3명으로 파악됐다.



또 옆 객실 투숙객 2명이 가스 폭발 화재로 인한 연기를 흡입해 부상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.



폭발과 함께 불이 났으나, 화재는 신고를 받고 긴급출동한 119소방대에 의해 20여분 만에 진화됐다.



폭발 사고가 난 곳은 1층은 회센터와 편의점, 2층은 펜션으로 가스폭발은 2층 펜션에서 발생했다. 2층에는 8개의 객실이 있다.



경찰과 소방당국은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.



