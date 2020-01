"국무총리실, 김해신공항 검증 총선 전에 결론내야"

정부가 김해신공항 건설을 검증하기로 한 가운데 부울경 시민단체가 국무총리실 판정을 총선 전에 결정해달라며 강력하게 촉구하고 나섰다.



신공항추진범시민운동본부, 동남권관문공항추진 부울경범시민연대 등 4개 단체는 29일 오후 2시 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 국무총리실의 김해신공항 문제에 대한 공정하고 조속한 검증을 촉구했다.



이들은 "부울경 시·도지사들이 김해신공항 검증 문제를 총리실에 건의했지만 엄중한 국정과제임에도 6개월이 지난 지금까지 뚜렷한 일정을 제시하지 않고 있어 온갖 억측이 난무하고 있는 상황이다"고 지적했다.



그러면서 "김해신공항은 지정 당시부터 영남권 5개 시·도의 갈등을 해소하기 위한 정치적 미봉책이었다는 비판이 제기돼 왔으며 재검토가 불가피하다는 동남권 주민들의 여론도 끊이지 않고 있다"고 덧붙였다.



▲ 29일 오후 부산시의회 브리핑룸에서 신공항추진범시민운동본부 등 4개 단체가 기자회견을 열고 국무총리실의 김해신공항 검증을 촉구하고 있다. ⓒ프레시안(홍민지)

특히 "올해 4월에는 총선을 앞두고 있어 김해신공항 검증이 자칫 정치적 문제로 비화될 가능성이 있다"며 "이로 인한 갈등이 되풀이 되지 않도록 하기 위해서라도 총리실에서는 2월 안에 검증을 완료해야 할 것이다"고 강조했다.



이어 "문재인 대통령은 2017년 대선 당시 '김해신공항 결정 과정이 적절한 것이었는지 살펴볼 것', '인천공항 재난 시 대체 가능한 관문공항이 돼야 한다'는 원칙을 천명했다"며 "검증기준은 김해신공항이 과연 대통령이 공약한 관문공항에 부합하는지 검토해야 한다"고 설명했다.



마지막으로 이들은 "동남권 관문공항은 대한민국의 새로운 성장동력이자 지역경제 재도약을 위한 부울경 800만 시·도민의 간절한 염원이다"며 "정세균 국무총리는 국가균형발전 위해 동남권 관문공항 문제에 대한 결정을 빠른 시일 내에 내려달라"고 말했다.



또한 총선을 앞둔 여야 정치권을 두고는 "김해신공항의 문제점을 직시하고 공정한 평가가 이뤄질 수 있는 분위기를 조성해달라"며 "동남권 관문공항이 대한민국과 동남권의 100년 대계라는 사실을 명심하고 이를 총선 전략이나 정략적 도구로 활용하지 말아 달라"고 경고했다. bsnews4@pressian.co 다른 글 보기 ▶ 관련기사 · 부울경 "국무총리실, 김해신공항 검증 총선 전 결론내야" ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

