이해찬 "2차 감염자는 보건소 종사자"…사실관계 오류 '망신'

더불어민주당이 31일 신종 코로나바이러스 감염증(신종코로나)에 관해 확인되지 않은 가짜뉴스 유포를 경계하고 나선 가운데 공개석상에서 잇따라 사실관계가 다른 정보를 언급하면서 빈축을 샀다.



이해찬 대표는 이날 확대간부회의에서 "어제 신종코로나 확진 환자 2명이 추가로 발생했다"며 "다행히 2차 감염자에는 보건소에 근무하는, 그 분야에 종사하시는 분이 감염됐기 때문에 아직 전반적으로 확산했다고 보긴 어렵다"고 말했다.



발언 중 '2차 감염자가 보건소에 근무했다'는 사실관계는 기존에 알려지지 않은 내용이었다.



홍익표 수석대변인은 회의를 마친 후 사실관계를 묻는 말에 "어느 국민이든, 어느 위치나 어느 자리에서 근무하든 전염병에 감염된 것은 안타깝고 잘못된 일"이라며 "대표 말은 감염경로 확산이 보건당국에서 통제·관리되고 있다는 측면에서 아직 너무 우려할 사항이 아니라는 의미로 이해해주면 될 것"이라고 해명했다.



그는 '따로 이 대표가 역학조사 결과 등을 보고받은 것이냐'는 물음에 "그렇다"면서 "개인정보 관련이라 구체적인 것은 확인해드릴 수 없지만 2차 감염자의 경우도 전혀 별개의 접촉과정에서 발생한 것이 아니라는 의미"라고 강조했다.



'2차 감염자가 보건소에 근무한 것이 맞나'라는 질문에는 "구체적으로 확인하기는 그렇다"면서도 "관련된 곳에서 근무한다고 이해해주면 될 것 같다"고 재차 확인했다.



하지만 이후 민주당은 공보국 명의로 '당 대표 발언 관련 정정 협조 요청'을 내고 "오늘 오전 회의에서 이 대표의 '2차 감염자는 보건소 근무자'라는 발언은 착각에 의한 실수라는 점을 밝힌다. 사실 아닌 내용이 보도되지 않도록 협조 요청한다"고 사실관계를 바로잡았다.



이날 첫 회의를 연 민주당 '신종 코로나바이러스 감염증 대책 특별위원회'의 브리핑에서도 실수가 나왔다.



위원장인 김상희 의원은 "(검역 시) 한국은 체온 기준이 37.9도인데 중국은 38.9도"라며 "그쪽과 우리가 체크하는 기준이 1도 차이가 난다. 이것을 (조정)해야 한다"고 언급했다.



하지만 국내 검역에서 신종코로나 유증상자 발열 기준은 37.5도다.



중앙방역대책본부 측에 따르면 현재 중국 측 발열 기준은 알려지지 않은 상태다.



이에 대해 김상희 의원 측은 <연합뉴스>와의 통화에서 "정부는 '(중국 기준이) 38도가 넘을 것으로 추정된다'고 했는데 전달 과정에서 오해가 생긴 것 같다"며 "정부는 우리가 37.5도이고, 다른 나라보다 우리가 (기준이) 강할 것이라고 한다"고 해명했다.

