'우황좌황' 황교안, 종로도 통합도 지지부진

자유한국당 황교안 지도부가 4.15 총선을 앞두고 내우외환에 직면했다. 당 내부적으로는 황교안 대표가 출마할 '수도권 험지' 찾기가 결론을 내지 못하고 있다. 보수통합 과정과 관련해서도 새보수당과의 당대당 협의가 지지부진한 상태다.



'우黃좌黃', '좌고우면' 비판 가운데…한국당, 공관위 회의 10일로 연기



황 대표가 총선에서 서울 종로구에 출마할지 여부를 놓고는 황 대표도 당도 결론을 내지 못하고 있다. 김형오 전 국회의장이 위원장을 맡은 한국당 공천관리위원회에서는 황 대표가 종로에 출마해야 한다는 의견이 나오고 있지만, 황 대표는 결정을 내리지 못하고 있다.



황 대표는 7일 오전 국회에서 기자들과 만나 '공관위는 공관위. 나는 나'라며 공관위와 이견이 있음을 드러냈다. 황 대표는 '공관위에서 황 대표에게 종로 출마 혹은 불출마 중 택일하라는 입장을 전해왔다는 보도가 있다'는 취지의 질문을 받고 "공관위는 공관위의 역할이 있다. 충분한 논의하고 있는 것으로 안다"며 "저는 저대로 우리 당의 총선 대승을 위해 할 수 있는역할을 찾고 있다. 반드시 필요한 역할을 할 수 있도록 노력하겠다"고 답했다.



이날 <중앙일보>는 "김형오 위원장과 이석연 부위원장 등 다수 공관위원은 황 대표가 종로에 출마하는 것이 바람직하다고 뜻을 모았다", "내부 회의를 통해 황 대표에겐 종로에 나가거나 총선에 불출마하는 두 개의 선택지밖에 없는 것으로 정리했다. 그 외 다른 가능성(용산·양천 등)은 없다"는 공관위 관계자 발언을 인용 보도했다.



공관위는 당초 이날 오후 회의를 열어 황 대표 등 지도부급 인사의 총선 출마지 배분 문제를 결론지을 예정이었으나, 전날 밤 급히 회의를 순연해 오는 10일 오후에 회의를 열기로 했다. 공관위 관계자는 신문 인터뷰에서 "황 대표에게 마지막 결단의 시간을 주자는 취지에서 회의를 미룬 것"이라고 했다. 황 대표에게 종로 출마 혹은 불출마라는 선택지를 주고 결정을 압박한 셈이다.



황 대표는 이날 기자들이 '불출마도 선택지에 포함되느냐'고 묻자 "어떤 방법으로든지 문재인 정권을 심판하고 총선에서 승리함으로써 대한민국을 살리는 것이 시대정신"이라며 "시대정신에 어긋나지 않도록 하겠다"고만 답했다.



황 대표와 한국당이 결정을 내리지 못하는 사이, 당 밖에서의 압력도 커지고 있다. 더불어민주당 종로 지역구 주자로 일찌감치 활동을 시작한 이낙연 전 국무총리는 지역구 내 일정을 소화하는 것은 물론 전날 광주를 찾아 호남 지원 행보까지 펼쳤다. 황 대표 출마 가능성이 거론된 지역구 민주당 후보들이 앞다퉈 '우리 지역구로 오라'고 사실상 황 대표를 조롱한 데 이어, '적장'의 면전에서 지역구를 비운 도발이라는 해석도 나왔다.



보수진영 무소속 후보로 종로 출마를 선언한 이정현 의원은 이날 문화방송(MBC) 라디오 인터뷰에서 "저는 종로에서 끝까지 갈 것"이라며 "(황 대표가) 나와도 되고 나오지 않아도 된다. 상관없다"고 했다. 이 의원은 황 대표나 이 전 총리 모두 대선주자라는 점을 겨냥해 "1년 반 뒤에 어차피 그만둘 거라면 뭐 때문에 국회의원 출마를 하느냐"고 꼬집기도 했다.



당 내에서도 비판이 나온다. 총선 불출마를 선언한 한국당 김영우 의원은 이날 교통방송(tbs) 인터뷰에서 "민주당한테 말려들었다"며 "한 달 이상을 끌었기 때문에, 지금 종로에 나간다고 해도 떠밀려서 나가는 모양새가 돼버렸다. 그래서 시작부터 불리해진다"고 지적하고 "종로 아니면 불출마하시라"고 촉구했다.



김 의원은 "공관위하고 황 대표가 맞서는 양상이 벌어지고 있다"며 "'사즉생', '수도권 험지 출마', '당에서 정해 주면 어떤 자리든 가겠다'고 (황 대표가) 여러 번 약속했는데 그 취지가 굉장히 약해졌다. 이럴 때는 뭔가 내려놓는 모양새도 좋다"며 종로 출마보다는 불출마가 더 낫다는 주장을 폈다.



김재원 한국당 정책위의장은 한국방송(KBS) 라디오 인터뷰에서 "황 대표의 출마 자체가 우리 당의 총선 전략과 밀접히 관련이 있다. 그래서 당의 총선 전략과 함께 논의가 되다 보니까 신중하게 결정을 하는 과정"이라고 비판을 반박하면서 "조만간 공관위에서 결정해서 황 대표와 협의해 출마 지역을 선정할 것"이라고 했다.



김 의장은 "이런저런 이야기가 밖으로 나오는 것 자체는 그렇게 총선 전략이라든가 우리 당의 사정에 전체적으로 비추어볼 때 바람직한 상황은 아니다. 내부에서 심사숙고해서 결정해 주시는 게 맞지 않을까"라고 공관위발(發) 보도에 불편함을 드러내기도 했다.



황교안-유승민 담판, 결국 '2월1주' 불발…劉 '선거연대' 제안에 黃 난색



보수통합의 핵심 과정인 한국당-새보수당 간 당대당 협의도 정체 상태다. 황 대표와 유승민 새보수당 보수재건위원장은 원래 2월 첫주 중 회동을 하고 통합 문제의 최종 담판을 지을 것으로 기대돼 왔지만 의견차를 좁히지 못하고 있는 것으로 알려졌다.



유 의원은 최근 황 대표와의 대화 과정에서 '총선 전까지 합당은 무리이니 선거연대를 고려해 보는 것이 어떻겠느냐'는 취지의 제안을 했고, 황 대표는 이에 난색을 표한 것으로 알려졌다. 유 의원은 지난 3일 기자들과 만난 자리에서 "(회동 일정이) 정해진 게 없다"면서 "대화가 진행은 되고 있는데 시간이 좀 걸리는 문제가 있다"고 말했었다.



이에 새보수당 내에서도 일부 의원들이 선거연대 방안에 반대한다며 원 계획대로 통합신당을 출범시켜야 한다는 주장을 펴면서 유 의원과 대립각을 세웠다는 보도가 나오기도 했다. 이날 <조선일보>는 "합당 논의가 한창인데 갑자기 선거연대 얘기가 나와서 당황한 의원들이 많았다", "유 의원이 선거 연대를 고집한다면 각자 갈 길 가야 한다"는 새보수당 관계자들의 발언을 보도했고, 일부 다른 언론에서도 '새보수당 내 통합 적극 찬성파가 유 의원과 결별하고 한국당에 개별 입당할 가능성이 있다'는 취지의 기사를 내보냈다.



유 의원과 가까운 새보수당 관계자는 "선거연대 등은 유 의원이 앞서부터 이야기해온 것이고, 당 내에 심각한 이견이 있다는 것은 전혀 아니다"라고 부인했다.



하태경 새보수당 공동대표는 이날 오전 지도부 회의에서 "새보수당은 하나다. 우리는 다 같이 살고 다 같이 죽을 것"이라면서도 "통합을 한다면 '혁신 통합'이 돼야 하고, 선거를 앞두고 선거공학적 '묻지마 통합' 혹은 '묻지마 연대'를 해서는 안 된다는 입장을 수 차례 밝힌 바 있다"고 말했다. 하 공동대표는 "당의 입장은 혁신 통합이고, 그것이 안되면 자강할 것"이라며 "만약 '올드 보수'가 혁신을 거부해서 통합이 실패한다면 구차한 선거공학적 사술에 매달리지 않을 것"이라고 했다.



다만 하 대표의 발언은 유 의원이 주장한 것으로 알려진 '선거연대'와도 선을 그은 것이기도 하다. 하 대표는 전날 기자들과 만나 '황교안-유승민 담판'이 지체되고 있는 데 대해 "좀더 분발하셔야 한다"고 촉구하기도 했다.



혁신통합추진위원회 위원인 정운천 공동대표도 이날 같은 자리에서 "2월 20일까지 통합신당을 출범시킨다는 일정에 따라 논의를 차질없이 진행하겠다"면서 "통합의 시간은 흘러가고 있고 피로감이 쌓여 간다. 보수가 다시 분열한다면 (새보수당도) 문재인 정권의 폭정을 막지 못한 책임에서 자유롭지 않을 것"이라고 통합 입장을 강조했다.



다만 통합 상대방인 새보수당 내부의 이견을 감안하더라도, 한국당 입장에서는 통합 논의가 정체된 상태로 시간이 흘러가고 있는 상황이 부담스러울 수밖에 없다. 황 대표의 종로 출마 문제와 마찬가지로, 결론은 나지 않고 갈등·이견만 부각되면서 유권자들에게 피로감을 안겨주고 있기 때문이다. 황 대표는 이날 기자들과 만난 자리에서 유 의원과의 회동 계획을 묻는 질문이 나오자 대답하지 않고 자리를 떴다.

이 기사의 구독료를 내고 싶습니다 ₩3,000 ₩5,000 ₩10,000 ₩30,000 ₩50,000 +1,000원 추가 +10,000원 추가 원 결제하기 매번 결제가 번거롭다면 CMS정기후원하기 일부 인터넷 환경에서는 결제가 원활히 진행되지 않을 수 있습니다.

곽재훈 기자 nowhere@pressian.com 구독하기 최근 글 보기 국제팀에서 '아랍의 봄'과 위키리크스 사태를 겪었고, 후쿠시마 사태 당시 동일본 현지를 다녀왔습니다. 통일부 출입기자 시절 연평도 사태가 터졌고, 김정일이 사망했습니다. 2012년 총선 때부터는 정치팀에서 일하고 있습니다.

