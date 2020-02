'신종 코로나' 감염자 행세한 20대 유튜버 구속영장 청구

신종 코로나바이러스 감염자 행세를 하며 지하철에서 시민들에게 공포감을 조성하고 이를 소셜미디어에 올린 20대 유튜버에 대해 구속영장이 청구됐다.



부산 북부경찰서는 지하철 안전관리 업무 방해 혐의로 A 씨에 대해 사전 구속영장이 청구됐다고 8일 밝혔다.



A 씨는 지난달 30일 오후 4시 30분쯤 부산도시철도 3호선 남산정역에서 숙등역 구간을 운행하는 지하철 안에서 감염자 행세를 하며 허위 사실을 유포한 혐의를 받고 있다.



경찰에 따르면 A 씨는 카메라로 촬영을 하며 지하철에 탔고 이후 갑자기 기침을 심하게 하더니 "나는 우한에서 왔다. 폐렴이다. 모두 나에게서 떨어져라"고 소리를 질렀다.



당시 지하철 안에 있던 시민들이 놀라 쳐다보자 곧바로 A 씨는 도망치면서 거짓말이라며 내렸고 번화가 한복판에서도 자신이 감염자라며 쓰러지는 영상까지 올렸다.



특히 A 씨는 자신이 인터넷 커뮤니티 사이트 일간베스트저장소 회원이라고 소개하며 자신의 영상에 광고수익까지 붙고 있다고 더 많은 관심을 요구하기도 했다.



일부 시민들의 신고로 영상을 확인한 경찰이 수사에 나서자 A 씨는 이날 오후 경찰서에 자진 출석해 "유튜브에서 유명해지기 위해 그랬다"며 진술했고 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.



경찰 관계자는 "신종 코로나와 관련된 사소한 장난에 대해 시민들의 불안을 감안해 엄정하게 조치를 할 계획이다"며 "앞으로도 이와 관련한 가짜뉴스, 허위사실 유포에 대해서는 강력하게 단속을 할 방침이다"고 말했다.

