기생충, 비영어 영화 최초 아카데미 작품상 파란

봉준호 감독의 <기생충>이 9일(현지시간) 각본상, 국제 장편 영화상, 감독상, 작품상을 받으며 제92회 아카데미 4관왕에 올랐다. <기생충>은 이날 최고상인 작품상을 비롯 최다 상을 수상하며 아카데미가 꼽은 지난해 최고 영화가 됐다.





이날 <기생충>은 최초 타이틀도 여러 개 거머쥐었다. 우선 한국 영화가 오스카 트로피를 탄 것은 이번이 최초다. 아시아계 작가가 각본상을 받은 것도 최초다. 비영어 영화가 최고 상인 작품상을 받은 것도 처음이다.





실제 국제 장편 영화상 수상은 모두 예상했지만, 각본상과 감독상, 작품상은 <1917> 등과의 경쟁이 예상됐다. 봉 감독의 이날 수상소감에도 이같은 예상이 그대로 반영되어 있었다.





"술 마실 준비됐다, 내일 아침까지" 두 번 말 한 봉준호





각본상을 수상하며 처음 시상대에 오른 봉 감독은 "감사하다. 큰 영광이다"라고 말문을 열었다. 봉 감독은 "시나리오를 쓴다는 게 고독한 작업"이라며 "국가를 대표해 시나리오를 쓰는 건 아닌데, 그러나 한국에서는 처음 받았다. 감사하다"고 수상소감을 전했다.



봉 감독은 "언제나 많은 영감을 주는 아내에게도 감사하고 저의 대사를 언제나 멋지게 화면에 옮겨주는, 지금 여기 와 있는 배우들에게도 감사하다"고 덧붙였다.



한진원 작가는 가족과 봉 감독에게 감사의 뜻을 전한 뒤 "미국에 할리우드가 있듯 한국에는 충무로가 있다"며 "저의 심장인 충무로의 모든 필름 메이커, 스토리텔러들과 이 영광을 나누고 싶다"고 말했다.





국제 장편 영화 부문에서 두번째로 시상대에 오른 봉 감독은 "이 카테고리 이름이 외국어에서 국제로 바뀌었다. 이름 바뀐 첫 번째 상을 받게 되어 기쁘다"며 "이름이 상징하는 바가 있는데 오스카가 추진하는 방향에 박수와 지지를 보낸다"고 밝혔다.





기존 명칭에서 드러나듯 그간 아카데미는 외국어 영화로 한정해 해외 영화에 시상해왔다. 이 때문에 영어를 공식 언어로 채택한 국가의 영화가 해당 부문 후보에 오르지 못한다는 문제가 있었다. 실제로 2018년 나이지리아 영화 <라이온 하트>가 이같은 이유로 출품을 거부당했다.





봉 감독은 이어 송강호를 비롯한 배우와 스탭, 제작사 등에 감사를 전했다. 아직 감독상과 작품상 시상이 남아있는 상황이었지만, 봉 감독은 영어로 "오늘 밤 술 마실 준비가 됐다. 내일 아침까지(I am ready to drink tonight, until next morning)"라며 유머러스하게 수상소감을 끝맺었다.





그러나 <기생충>이 감독상을 수상하며 봉 감독은 다시 시상대에 올랐다. 봉 감독은 "좀 전에 국제영화상 수상하면서 오늘 할 일은 이제 끝났구나 생각하고 있었는데... 너무 감사하다"며 "그리고 어렸을 때 제가 항상 가슴에 새겼던 말이 있는데, '가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다'라고 한 분이 있었는데, 마틴 스콜세지의 말이었다"고 말했다. 관객은 기립 박수를 쳤다.

봉 감독은 "제 앞에서... (마틴 스콜세지가 있는데) 마틴 영화를 보면서 공부했는데 같이 후보로 오른 것도 영광인데, 상을 받을지 몰랐다"며 "제 영화를 사람들이 모를 때 자신의 영화(좋아하는 영화)에 쿠엔틴 타란티노 영화를 꼽았는데 타란티노 형님이 계신데, 같은 감독상 후보에 오른 다른 후보들도 모두 존경하는데, 오사카 측에서 허락한다면 텍사스 전기톱으로 5개로 나누고 싶다"고 농담을 던졌다.





작품상 시상이 남아있는 상황에서 봉 감독은 다시 한 번 "감사하다. 난 술 먹으러 간다. 내일까지 안녕!"이라는 말로 수상소감을 맺었다.





작품상까지 <기생충>에 수여되며 봉 감독은 이날 네 번째로 시상대에 올랐다. 시상식에 참석하기 위해 자리를 찾은 배우, 스탭, 제작자들이 모두 시상대에 올랐다. 기생충 제작진들은 "생각지도 못한 일이 일어났다"며 기뻐했다.





한국 영화 최초 아카데미 단편 다큐상 후보 오른 <부재의 기억>



한편 세월호 참사 다큐멘터리 <부재의 기억>(In the Absence)이 후보에 오른 단편 다큐멘터리 상은 <러닝 투 스케이트보드 인 어 워존>(Learning to Skateboard in a Warzone)에 돌아갔다.



한국 영화 최초로 단편 다큐상 후보에 오른 <부재의 기억>은 세월호 참사 당시 현장 영상과 탑승자의 통화 기록을 중심으로 4월 16일을 다뤘다. 제목 '부재의 기억'은 304명의 목숨이 수장되던 날 그 바다에 국가는 없었다는 뜻을 담고 있다.



이승준 감독은 작년 12월 아카데미 단편 다큐멘터리 예비 후보에 포함되자 언론 인터뷰에서 "미국의 영화계에서 상영되는 과정에서 영화를 함께 만든 세월호 유가족분들이 많이 응원해주셨다"며 "그 성원에 보답하고 있는 것 같아 기쁘다"고 밝혔다.



김병석 프로듀서는 작년 4월 라디오 인터뷰에서 <부재의 기억> 해외 상영 뒤 "이건 악의 얼굴"이라는 반응이 나왔다고 전했다. 그러면서 "이건(세월호 참사) 이 사회가 가지고 있는 모든 잘못과 부패와 모순들이 이렇게 한순간에 그려진 것"이고 "그래서 아직 더 그려야 할 것이 많다"고 말했다.





이날 아카데미 시상식에는 세월호 참사 유족이 자리를 함께 했다.