'코로나19' 의심환자 발생...해운대백병원 응급실 폐쇄

신종 코로나바이러스(코로나19) 의심환자가 발생하면서 부산 해운대백병원 응급실이 전면 폐쇄됐다.



19일 부산시 등에 따르면 이날 오전 11시 47분쯤 해운대백병원에 내원한 40대 여성 A 씨가 기침과 두통 증상을 호소했다.



엑스레이 촬영 결과 바이러스상 폐렴 증세가 보여 의료진이 격리 조치한 뒤 코로나19 검사를 진행한 것으로 알려졌다.



현재 병원 측은 역학조사를 진행 중이며 오후 2시쯤 응급실을 폐쇄한 뒤 의사와 간호사 등을 격리한 것으로 파악됐다.



병원 관계자는 "A 씨가 해외 방문 이력은 없는 것으로 확인됐다"며 "검사결과는 오후 8시쯤 나올 예정이다"고 설명했다.

bsnews4@pressian.co 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.