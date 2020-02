‘코로나19’ 2번째 사망자가 발생했다.



이 환자는 54세 여성으로 만성 폐렴을 앓던 이 환자는 경북 청도 대남병원에 입원 중 21일 확진 판정을 받았다.



그러나 대구·경북지역에 음압병실이 부족해 구급차로 부산대병원에 오후 2시 30분께 이송됐으나 이송과정에서 상태가 악화했다.



오후 5시 20분께 부산대병원에 도착해 심폐소생술 등을 실시했지만 오후 6시께 사망했다.



