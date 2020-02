범투본, 광화문 집회에 종로구, 감염병예방법 위반혐의 고발

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 우려로 서울시가 광화문광장 등에서 집회 개최를 금지한 가운데 전광훈 한국기독교총연합회(한기총) 목사가 이끄는 문재인하야범국민투쟁본부(범투본)는 22일 서울 시내 집회를 예정대로 강행했다.



박원순 서울시장은 서울 광화문광장 집회 현장을 찾아 집회 중지를 요구했으며 서울 종로구는 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 위반했다면서 범투본을 종로경찰서에 고발했다



범투본 관계자는 이날 정오 광화문광장에서 "우리는 예정된 집회를 할 수밖에 없다"면서 "여러분은 만반의 준비를 하고 이곳에 왔다"며 참가자들에게 '문재인 퇴진 국민대회' 집회 시작을 알렸다.



참가자들은 광화문광장과 인근 4개 차로 위에 자리를 잡았다. 도로 위에 앉은 참가자들은 대부분 마스크를 착용했으나 좁게 붙어 앉아 있었다.



오후 1시께부터 진눈깨비가 30분가량 내린 뒤 체감온도가 2.5도까지 내려갔으나 참가자들은 아랑곳하지 않았다.



연단에 오른 전광훈 목사는 "임상적으로 확인된 바에 의하면 야외에서는 (코로나19 감염) 사실이 전혀 없다"고 주장하며 참가자들을 독려했다.



전 목사는 또 "월요일(24일)에 구속영장 실질심사를 받는데, 다음 주 집회에도 함께 할 수 있도록 기도해달라"고 지지자들에게 호소하기도 했다. 범투본은 다음 주말인 이달 29일과 다음 달 1일에도 집회를 이어갈 방침인 것으로 전해졌다.



박원순 시장은 집회 자제를 요청하기 위해 광화문광장을 방문했다.



박 시장은 오후 1시 40분께 광화문광장 한편에 있는 서울시 방송차에 올라 "하룻밤 사이에 142명이 확진됐고 청정지역까지 뚫리는 중으로 시민들의 협조가 가장 중요한 시기"라며 "집회를 금지한 것은 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 필수 불가결한 조치"라고 말했다.



그는 이어 참가자들을 향해 "집회를 중지하고 빨리 집으로 돌아가시라"면서 "여러분의 안전뿐 아니라 옆 사람과 이웃의 안전과 건강까지 해칠 수 있다"고 목소리를 높였다.



박 시장이 도착하자 집회 참가자들은 야유를 보내며 발언을 방해했다. 참가자들은 고함을 치며 박 시장에게 접근하다가 경찰의 제지를 받기도 했다.



박 시장은 이후 자신의 페이스북에 올린 글에서 "종로 일대는 감염 경로가 불명확한 확진자가 계속 발생하는 곳으로, 어르신들에게 더욱 치명적"이라며 "코로나19 위기 극복을 위해 집회를 멈추고 협조해 달라"고 강조했다.



이날 행정지도를 위해 현장에 나온 서울시 관계자는 "코로나19 확산 방지를 위해 계속해서 집회 자제를 요청해왔으나 현실적으로 해산이 쉽지 않다"며 "집회를 채증하고 추후 수사기관을 통해 벌금 부과 등 사법 조치할 예정"이라고 말했다.



경찰은 집회 현장에 경찰력을 배치해 공무원에게 물리적 폭력을 행사하는 사람을 검거하는 등 행정지도를 지원했다.



이날 오후 5시 30분까지 집회 참가자와 경찰·시청 공무원 사이에 별다른 물리적 충돌은 없었던 것으로 전해졌다.



감염병 예방 및 관리법 49조에 따르면 보건복지부 장관이나 지방자치단체장은 감염병 예방을 위해 집회를 제한할 수 있다. 금지 조치를 위반하면 300만원 이하의 벌금에 처한다.



서울시는 이 조항을 근거로 이번 주말 광화문광장 등지에서 집회를 열겠다고 예고한 10여개 단체에 집회 금지를 통보했다.



서울 종로구는 이날 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 범투본을 종로경찰서에 고발했다고 밝혔다.



주말마다 서울 도심에서 태극기집회를 열어온 우리공화당은 이날 집회를 취소했다. 서울 중구 대한문 앞에서 집회를 열기로 했던 태극기혁명국민운동본부는 집회 대신 기자회견을 진행했다.

