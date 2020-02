창원시, '진해군항제 · 군악의장페스티벌' 전면 취소

오는 4월 개최될 진해군항제와 군악의장페스티벌이 코로나19 감염 확산에 따라 전면 취소됐다.



허성무 시장은 27일 오전 시청 프레스센터에서 열린 기자회견에서 “진해군항제가 지역 상권에 미치는 경제 파급효과도 감안해야 하지만 코로나19 위기 속에서 시민의 생명과 안전이 무엇보다 우선”이라며 개최를 취소하게 된 배경을 설명했다.



최근 코로나19 감염 확산 위기에 따른 시민들의 축제 개최 반대 여론을 고려해 진해군항제축제위원회와 논의 끝에 결정됐다.



허 시장은 추경예산 편성 시기를 앞당겨 긴급한 예산집행으로 코로나19 방역 사각지대를 해소하고 위축된 지역경제를 조속히 회복하는데 전력하기로 했다.



아울러 행사 취소에 따른 지역상권 위축에 대비해 다양한 활성화 지원대책을 강구할 계획이다.



허성무 시장은 두 행사 취소에 대해 “내년엔 한층 더 업그레이드된 진해군항제 축제로 찾아뵐 것을 약속한다. 축제 취소에 대한 시민들의 너그러운 이해를 바란다”고 말했다.



