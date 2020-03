해상사격 훈련 중 수류탄 폭발로 해군 6명 중경상

해상에서 사격훈련을 하다 수류탄이 폭발해 해군 6명이 부상을 입었다.



3일 해군작전사령부에 따르면 이날 오후 남해상에서 해상사격 훈련 중이던 해군 3함대 소속 참수리급 고속정 1척이 원인 미상의 해상용 수류탄 폭발로 인해 중상자 2명, 경상자 4명 등 모두 6명의 부상자가 발생했다.



해군은 부상자들을 응급처치한 뒤 인근 병원으로 후송 중이며 중상자는 의식이 있는 상태인 것으로 알려졌다. 해군 관계자 "모든 해육상 사격훈련을 중지하고 사고 원인을 조사해 재발 방지대책을 강구하겠다"고 말했다.

