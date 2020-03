김태호 "무소속 출마" 강행...영남 '무소속' 벨트 형성?

김태호 전 최고위원이 8일 미래통합당을 탈당하겠다고 밝히고 무소속 출마를 공식 선언했다.

김 전 최고위원은 이날 페이스북을 통해 "당을 잠시 떠난다"며 "꼭 살아서 돌아오겠다"고 밝혔다. 김 전 최고위원은 "당 공관위에서 참 나쁜 결정을 내렸다. 큰 정치인은 고향발전을 위해서 일할 수 없다는 건 무슨 해괴망측한 논리냐"며 "지역민의 간절한 바람에 찬물을 끼얹는 오만한 결정"이라고 비난했다.

김 전 최고위원은 "당심을 따르라고 강요했지만, 저는 민심을 따르는 것이 시대정신이라고 주장했다"며 "저의 진심과 간절함에도 불구하고 더 이상 생각과 주장의 간격을 좁히지 못했다"고 했다.

김 전 지사는 "정말 무소속 출마는 상상도 못해 봤다"라며 "저는 오늘 한번도 떠나 본적 없는 당을 잠시 떠나려 한다. 반드시 당으로 돌아가 무능한 현 정권을 심판하고, 정권 창출을 위해 앞장서겠다"고 강조했다.

김 전 최고위원은 공천 컷오프에 반발해 고향인 경남 산청·함양·거창·합천에서 무소속으로 출마할 것으로 보인다.

이와 함께 홍준표 전 자유한국당 대표의 무소속 출마 여부도 관심사다. 홍 전 대표는 경남 양산을 출마를 준비했다가 당 지도부로부터 공천에서 배제됐다.

김태호, 홍준표 등 경남 지역 당 거물급 인사들의 반발이 가시화되면서 부산 경남(PK) 지역은 물론, 대구 경북(TK) 지역까지 '무소속 출마 러시'가 이어질 지 여부가 관심사로 떠올랐다. 김태호 전 최고위원은 <연합뉴스> 인터뷰를 통해 "얼마 전 홍준표 전 대표와 통화하면서 '낙동강 벨트가 아니라 무소속 벨트가 되게 생겼다'고 농담을 했는데 이 말이 현실이 될 것 같아 씁쓸하다"라고 했다.

관련해 홍 전 대표가 경남을 떠나 대구에서 무소속으로 출마할 가능성이 점쳐지면서, 이번에 공천 탈락한 다른 영남 지역 의원들의 '반발'을 한데 묶어내는 '무소속 연대'설도 나오고 있다.

