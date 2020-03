김경수 경남지사 "모든 국민 1인당 100만원 지급하자"

김 지사는 8일 오후 2시 30분 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "코로나 재난상황으로 위기에 빠진 내수시장을 과감하게 키울 수 있는 특단의 대책이 필요하다"며 이같이 밝혔다.



김 자사는 "코로나19로 많은 국민들이 심각한 경제적 어려움을 겪고 있다"고 하면서 "경제를 살리기 위해서는 투자의 시기와 규모가 중요하다. 꼭 필요한 시기에 충분할 정도로 과감하게 투자해야 효과가 돌아올 수 있다"고 의미를 부여했다.

▲김경수 경남지사가 기자회견을 하고있다. ⓒ프레시안(조민규)



대신, 재난기본소득을 필요로 하지 않는 고소득층에 대해서는 내년도에 지급한 금액만큼 세금으로 다시 거두는 방안을 대안으로 제안했다.



김경수 지사는 "모든 국민들에게 재난기본소득으로 1인당 100만 원을 지급하면 약 51조 원의 재원이 필요하다"면서 "1인당 50만 원을 지급하면 26조 원이면 가능하다"고 말했다.



그러면서 김 지사는 "올해는 재난기본소득을 통해 경제를 활성화시키고 재정부담은 내년도 조세 수입 증가를 통해 완화시킬 수 있다"며 "올해 지급된 기본소득 중에 고소득층에 대해서는 내년도 세금납부 시 지급금 전액을 환수하고 내수시장 확대를 통해 경기가 활성화되면 전체적인 조세수입도 증가하게 될 것"이라고 밝혔다.



재난기본소득은 단순한 현금복지가 아니며 침체된 내수 시장을 살리기 위한 대규모 투자임을 강조한 것이다.



김경수 지사는 "하루 하루를 힘들게 버티고 있는 서민들의 희망이 될 투자이다"며 "정부와 국회에 절박한 심정으로 건의한다"고 밝혔다.



