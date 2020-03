홍준표 '수양딸' 언급에 발끈한 황보승희 "제 삼촌이세요?"

홍준표 전 자유한국당 대표가 미래통합당에서 공천 컷오프된 이후 전방위적인 비난을 쏟아내자 공격을 받았던 같은 당 후보들까지 홍 전 대표를 비판하기 시작했다.

황보승희 전 부산시의원은 10일 자신의 페이스북에 '홍준표 불과 2년 전 황보승희 공천했었다!'는 제목의 글을 통해 "저희 아버지 황보영도님이 52년생이신데 제가 김형오(47년생) 공관위원장의 수양딸이라면 홍준표(54년생) 대표는 제 삼촌이세요?"라고 비꼬았다.

▲ 황보승희 전 부산시의원. ⓒ부산시의회

이는 지난 9일 홍 전 대표가 기자회견에서 "야당의 기본룰을 모르는 사람이 독식을 하며 양아들 공천, 수양딸 공천, 측근 내리꽂기, 정적 제거하기 식으로 공천을 하고 있다"고 말한 것에 대한 반응으로 보여진다. 황보 전 시의원은 이 발언에서 '수양딸 공천' 대목이 김형오 위원장이 의원이던 시절 비서를 지낸 자신을 지칭한 것으로 보고 발끈한 것이다.



황보 전 시의원은 "김형오 전 의장의 삼고초려로 2004년 정치에 입문했다"며 그동안 구의원 3선, 시의원 재선, 구청장 선거때 득표율이 높았다는 점을 언급하며 "민주당 강윤경 변호사는 수영구에서 단수 추천받았는데...저는 자격 미달인데 수양딸 찬스로 경선 기회를 받은 것인가"라고 맞받아쳤다.



이어 홍 전 대표를 '삼촌'이라고 칭하며 "사실은 삼촌 막말 때문에 저 안 찍어주신다던 고신대학교 후문 앞 슈퍼 사장님 말씀이 아직도 귓가에 생생하다"고 지난 지방선거의 상황을 꼬집었다.



현재 황보 전 시의원은 지난 4일 통합당 공관위가 부산 영.중구 총선 후보 추가 공모를 실시하자 막판에 공천 신청을 접수해 예비경선을 진행 중이다.

