대구지역 '코로나19' 확진자 88명 전북에서 수용

ⓒ프레시안

'코로나19'로 자가격리 중에 있는 대구지역 확진자 88명이 전북으로 온다.

10일 전북도에 따르면 '코로나19' 환자 대규모 발생으로 어려움을 겪고 있는 대구·경북의 아픔을 함께 하기 위해 도내 감염병전담병원에 이 지역 환자를 받아들이기로 했다.



이에 도는 '코로나19' 중앙사고수습본부와 대구광역시의 요청을 받아들여 대구지역에서 자가격리 중인 확진자 88명을 군산의료원과 남원의료원에 수용하기로 결정했다.



오는 11일에는 군산의료원에 67명, 남원의료원에 21명의 확진자가 이송될 예정이다.



도는 도민 안전을 위한 선제적 조치로 '코로나19' 대량환자 발생에 대비, 도내 지방의료원 3곳(군산·남원·진안의료원)을 감염병전담병원으로 지정하고 지난 달 말까지 병상을 모두 비운 상태다.



현재 의료진 보호를 위한 내부 공사까지 마무리해 환자를 수용할 준비를 마쳤다.



도는 확보된 감염병전담병원 3개소의 136병실, 223병상 중에서 50% 정도를 대구지역 환자 수용에 사용할 계획이고, 잔여병상은 도내 환자 발생에 대비해 남겨둔다는 방침이다.



한편 군산·남원의료원은 선별진료소를 운영하고 있어 '코로나19' 검사가 가능하고, 안심병원으로 지정돼 호흡기질환 환자의 외래진료와 일반 외래진료는 계속 운영하고 있지만, 입원 치료는 당분간 받을 수 없다.



10일 전북도에 따르면 '코로나19' 환자 대규모 발생으로 어려움을 겪고 있는 대구·경북의 아픔을 함께 하기 위해 도내 감염병전담병원에 이 지역 환자를 받아들이기로 했다.이에 도는 '코로나19' 중앙사고수습본부와 대구광역시의 요청을 받아들여 대구지역에서 자가격리 중인 확진자 88명을 군산의료원과 남원의료원에 수용하기로 결정했다.오는 11일에는 군산의료원에 67명, 남원의료원에 21명의 확진자가 이송될 예정이다.도는 도민 안전을 위한 선제적 조치로 '코로나19' 대량환자 발생에 대비, 도내 지방의료원 3곳(군산·남원·진안의료원)을 감염병전담병원으로 지정하고 지난 달 말까지 병상을 모두 비운 상태다.현재 의료진 보호를 위한 내부 공사까지 마무리해 환자를 수용할 준비를 마쳤다.도는 확보된 감염병전담병원 3개소의 136병실, 223병상 중에서 50% 정도를 대구지역 환자 수용에 사용할 계획이고, 잔여병상은 도내 환자 발생에 대비해 남겨둔다는 방침이다.한편 군산·남원의료원은 선별진료소를 운영하고 있어 '코로나19' 검사가 가능하고, 안심병원으로 지정돼 호흡기질환 환자의 외래진료와 일반 외래진료는 계속 운영하고 있지만, 입원 치료는 당분간 받을 수 없다. starwater2@daum.net 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.