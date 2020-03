질본 방문한 文대통령 "질본 성과 세계가 평가해"

문재인 대통령이 11일 코로나19(신종 코로나바이러스) 대응의 최전선에 있는 질병관리본부를 찾아 "질본이 열심히 해서 세계가 인정하는 좋은 성과를 냈다"며 격려했다. 문 대통령이 코로나19 사태 이후 질병관리본부를 직접 찾은 것은 이날이 처음이다.



문 대통령은 이날 오후 충청북도 청주에 위치한 질병관리본부 긴급상황실을 방문해 "나는 질본은 칭찬 받고 격려 받을 자격이 있다"며 이같이 말했다.



문 대통령은 그간 업무에 방해가 될 수 있다는 이유로 질본을 찾지 않다가, 이날 일과 시간을 피해 늦은 오후에 사전 예고 없이 깜짝 방문했다. 보고와 브리핑은 생략했고, 수행원도 필수인원만 동행했다.

▲질병관리본부를 방문해 격려 중인 문재인 대통령. ⓒ청와대

그는 "코로나19로 고생하면서 국민이 마음의 상처를 받았다"면서도 "질본이 열심히 해서 세계가 인정하는 좋은 성과를 냈다. 스스로 자화자찬하는 게 아니라 세계가 평가하고 있다"고 말했다.



문 대통령은 "세계에서 가장 빨리 증상자를 찾아내고, 세계에서 가장 빨리 검사를 해서, 감염을 확인하면 적절한 치료로 사망율을 낮춘 것에 국제사회가 평가를 하고 있다"면서 "질본은 좀 더 자신 있게, 당당하게 질본이 이룬 성과를 말씀해도 좋다. 국제사회에도 제공해도 된다"고 강조했다.



그러면서 "사망자가 더 나오지 않게 각별한 노력을 해달라"고 당부했다. "사망율은 낮지만, 국민에겐 가슴 아픈 일"이라는 것이다.



이에 정은경 질병관리본부장은 "사스 극복 후 노무현 (전) 대통령님과 평가대회를 하는 과정에서 질본이 만들어졌다"면서 "더 노력하고 분발하겠다"고 했다.



이어 "항상 믿고 격려해주시는 것이 저희에게 큰 힘이 되고 있다"면서 "국민 피해를 줄이고 일상으로 돌아가실 수 있도록 열심히 하겠다는 각오를 말씀드린다"고 답했다.



문 대통령은 일선 직원들에게도 고충이나 건의사항을 말하라고 했고, 한 직원은 "찾아주셔서 감사하다는 말씀드린다"면서 "저희들뿐 아니라 의료계, 학계 도움으로 여기까지 오게 됐다. 그분들도 격려해 주시면 좋겠다"고 했다.



문 대통령은 현장의 애로사항을 들은 후 정 본부장을 비롯한 직원들과 저녁 식사를 함께 했다. 문 대통령은 식사 시간이 불규칙적인 직원들을 위해 이동형 급식차(밥차)와 특식을 준비했다.



권준욱 국립보건연구원장은 식사 자리에서 "두 달 넘게 고생하며 힘들고 에너지가 고갈되려고 하던 중에 이렇게 직접 오셔서 따뜻하게 격려해 주셔서 새 힘을 얻고 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

서어리 기자 naeori@pressian.com



