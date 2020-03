정세균 총리 "미증유 상황…민생경제 지원·시장안정 노력 강화"

정세균 국무총리는 15일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인한 경제 침체와 관련해 "소상공인, 자영업자 등 민생경제 기반이 무너지지 않게 금융·세제 및 고용 유지를 위한 지원을 적극 강화하겠다"고 말했다.



정 총리는 이날 오후 정부서울청사에서 주재한 긴급경제상황점검회의에서 "코로나19로 인한 피해가 확산하고 금융부문에까지 심각한 영향을 미치는 가운데 이런 미증유의 상황에서는 정부의 대응조치도 평소와 달라야 한다"며 이같이 밝혔다.



정 총리는 "모든 가능성에 대비해 우선 민생경제의 충격을 최소화하겠다"며 "1,2차 민생경제 대책을 최대한 신속히 추진하고 추가경정예산(추경)도 통과 즉시 집행될 수 있도록 준비하겠다"고 언급했다.



아울러 "긴급복지 지원 등 복지 안전망을 꼼꼼하게 가동해 취약계층의 어려움이 심화하지 않게 하겠다"며 "실물경제 위험이 금융불안으로 전이되지 않게 금융·외환시장을 긴밀히 모니터링해 시장안정 노력과 국제협력을 강화하겠다"고 강조했다.



또한 "경기활력 보강을 위해 세액공제, 규제 완화 등 민간투자 확대를 적극 지원하겠다"면서 "글로벌 공급망이 정상적으로 작동하지 않는 만큼 공급처 다변화 등 대체수급 체계 마련을 지원해 생산과 수출의 차질을 최소화하겠다"고 말했다.



그러면서 "기업인들의 해외 이동 제한에 따른 애로를 해소하기 위해 국가 간 협력에도 최선을 다하겠다"고 부연했다.



정 총리는 "경제상황을 면밀히 점검하면서 필요한 추가 대책을 적극 강구하겠다"며 "국회도 경제 회복과 민생안정을 위해 추경안을 조속히 통과시켜주실 것을 간곡히 요청 드린다"고 덧붙였다.

