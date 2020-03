정의용-오브라이언 통화…美에 코로나 대응 'G20 화상회의' 제안

정의용 청와대 국가안보실장은 15일 로버트 오브라이언 백악관 국가안보보좌관과 통화하고 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응을 위한 한미 간 협력방안에 대해 논의했다.



정 실장은 특히 최근 문재인 대통령이 최근 언급한 '주요 20개국(G20) 특별화상정상회의' 제안을 소개하며 이를 도널드 트럼프 미국 대통령에게 전달해달라는 요청을 했다고 청와대가 보도자료를 통해 설명했다.



앞서 문 대통령은 지난 13일 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 통화하면서 G20 차원에서 보건위생, 경제금융 분야의 협력을 강화해 코로나19의 부정적 영향을 최소화하는 것이 중요하다고 강조했고, 이를 위해 G20 차원의 특별화상정상회의를 개최하는 방안을 제안한 바 있다.



정 실장이 이를 소개하자 오브라이언 보좌관은 "매우 좋은 제안"이라고 환영하면서 "트럼프 대통령이 내주 개최되는 G7 정상 간 화상회의에서 이를 논의하는 방안을 적극 검토하겠다"는 뜻을 전했다.



청와대는 "문 대통령의 제안대로 G20 정상 간 화상회의가 개최될 수 있도록 각국과 협력해 나갈 것"이라며 "이를 통해 우리나라의 코로나19 방역 및 대처 경험과 임상결과 등 관련정보를 공유하고 코로나19로 인한 글로벌 경제위기 극복방안도 협의할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.



아울러 정부는 '아세안+3' 정상회의 국가들과도 코로나19 공동대처 협의를 위한 화상회의를 추진 중이다.



한편 이날 통화에서 오브라이언 보좌관은 한국의 효율적이고 신속한 대응조치를 매우 높게 평가했으며, 한미 양국이 방역대응 등 관련 정보를 공유하며 앞으로도 긴밀히 협력하기도 했다고 청와대는 전했다.

