김경수 경남지사 "중위소득 이하 가구 50만원 지원"

19일 오전 11시 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 가진 김경수 지사는 "중위소득 이하 가구 100%에 대해 최대 50만 원까지 지원을 검토하고 있다"고 밝혔다.



김 지사는 "코로나19 확산을 막기 위한 방역을 철저히 하면서도 이제는 뒤이어 찾아올 경제 위기 상황을 사전에 대비해야 한다"면서 "사각지대 없는 피해지원과 내수진작을 통한 경제위기 극복을 위해 긴급재난소득은 반드시 필요하다"고 지원 배경을 밝혔다.



이에 김 지사는 "우선 경남에서는 코로나19로 인한 피해지원을 위해 선별적 긴급재난소득을 편성할 예정이다"며 "정부 추경 및 기존 지원과 중복을 제외하고 최대한 공평한 피해지원이 될 수 있도록 대상과 범위에 대한 검토가 현재 막바지에 있다"고 말했다.

▲김경수 경남도지사가 기자회견을 하고있다. ⓒ프레시안(조민규)



김 지사는 "선별적 긴급재난 소득만으로는 발등에 떨어진 불을 끌 수는 있지만 코로나 경제위기를 극복하기에는 충분하지 않다"고 하면서 "중앙정부에서 보편적 긴급재난소득을 추진해 주시기를 다시 한 번 간곡히 요청한다"고 밝혔다.



