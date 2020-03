강창일 "위정정당 눈살 찌푸리는 일 없어야" 쓴소리

더불어민주당이 비례대표 위성정당 창당 논란과 관련해 이해찬 대표 등이 참석한 20일 당 선거대책위원회의에서 쓴소리가 나왔다.



강창일 더불어민주당 제주 공동선거대책위원장은 20일 국회에서 열린 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)국난극복위원회·선대위 연석회의에서 "쓴소리를 하나 하겠다"며 "비례 위성정당들 때문에 국민들이 눈살을 찌푸리는 일이 없으면 좋겠다"고 밝혔다. 그는 "우리 당보다 다른 당이 더 심하지만 우리 당도 각별히 신경써서 해주시길 바란다"고 강조했다.



앞서 민주당은 함세웅 신부 등 시민사회계 원로들이 주축이 된 '정치개혁연합'을 배제하고 친문 성향이 짙은 더불어시민당에 참여했다. 이 과정에서 정치개혁연합은 양정철 민주연구원장과의 소통을 문제삼으며 사퇴를 촉구하는 등 갈등이 최고조로 치닫고 있다.



하지만 이해찬 대표는 이날 회의에서 민주당이 비례정당에 참여하는 과정의 잡음에 대해서는 언급하지 않고 "이번 총선에서 반드시 우리가 압승을 거둬야 문재인 정부를 안정화시킬 수 있다"고 강조했다.



그는 "총선에서 반드시 압승을 거둬야 재집권 기반을 만들고 우리가 추구하는 여러 개혁정책을 완수할 수 있다"고 강조했다.



이 대표는 "이제 선거가 얼마 남지 않았다. 우리 당 경선도 이번주 내 거의 마무리돼 공천 작업이 끝나간다"며 "유종의 미를 거둘 수 있도록 하겠다. 국민께 아주 겸손한 자세로 선거에 임하겠다"고 했다.

